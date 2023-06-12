До выборов в РФ меньше года. Чем все еще полезен Пригожин для Путина и как диктатор готовится к «переизбранию» — интервью с Пономаревым 12 июня, 19:12 NV Премиум Российский оппозиционер Илья Пономарев (Фото:Илья Пономарев / Facebook)

Президентские «выборы» в Российской Федерации должны состояться в марте 2024 года.

Готовится ли к ним диктатор Владимир Путин, чем занимается Кремль и к чему готовится российская «теневая власть», в интервью Radio NV рассказал Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы РФ.

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— Минобороны РФ обнародовало заявление, где говорится о том, что все российские добровольческие отряды (как я понимаю, сюда входят и наемники группы Вагнер) должны заключить контракты с Минобороны. Главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин уже заявил, что они этого делать не хотят. Добровольческий отряд Ахмат Рамзана Кадырова — марионетки Кремля — в Чечне подписали этот контракт. Что это значит? Откуда появилась такая инициатива — из Кремля или из другой институции?

— Конечно, это все направлено исключительно против [ЧВК] Вагнер, потому что все остальные на самом деле подписали такие контракты или они входят в различные корпорации и угрозы для правительства не представляют.

Именно поэтому они просто хотят уничтожить де-факто «вагнеровцев».

Я считаю, что это инициатива [министра обороны Сергея] Шойгу, потому что это не такая системная инициатива, чтобы ее нужно было согласовывать с Путиным.

Но [уверен] на 100%, что Пригожин будет сопротивляться. Я не исключаю, что он пойдет к Путину, чтобы это остановить.

— Что Путин может ответить?