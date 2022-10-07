«Он верит, что победит». Путин следует примеру Гитлера и считает, что знает всю ситуацию на фронте — Илья Пономарев 7 октября, 20:50 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин на церемонии аннексии временно оккупированных РФ украинских территорий (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин следует традициям диктаторов уровня Сталина или Гитлера и слепо верит, что понимает всю ситуацию на фронте и уверен в своем триумфе, рассказал Радио НВ Илья Пономарев, российский оппозиционный политик, депутат Госдумы 2007−2016 годов.

— Начну, наверное, с мобилизации. 21 сентября Путин объявил мобилизацию, назвал ее частичной, хотя она по факту не такова. Скажите, пожалуйста, что вы можете рассказать, выделить, констатировать, возможно, подвести какие-то итоги? Как в России происходит мобилизация и главное — как там сопротивляются?

Видео дня

— Конечно, как вы правильно сказали, это не частичная, а всеобщая мобилизация, российское общество сейчас находится в состоянии шока. Мы уже увидели, как почти 700 тысяч человек сбежали с территории Российской Федерации. Они смогли мобилизовать примерно 200 тысяч, то есть сейчас даже не выполнен план мобилизации, предусмотренный официально Сергеем Шойгу.

Я считаю, что на самом деле их план гораздо больше, не 300 тысяч, как они объявили, а примерно миллион, и даже 300 тысяч они не смогли выполнить, сейчас где-то 200−220 тысяч мобилизованных. А 700 тысяч сбежали с территории страны, вот это и есть лучший результат того, что сейчас происходит. Российское общество перешло в состояние движа.

Если раньше большинство людей считало, что происходящее их не касается и они могут продолжать сидеть на диване и смотреть телевизор, то сейчас они понимают, что это настоящая война и она может прийти в каждый дом, это очень опасно для каждого.

— Мы уже который день обсуждаем эту тему в эфирах, я для себя до сих пор не знаю ответа на вопрос: одни говорят, призывают другие страны мира пускать к себе этих мобилизованных [россиян] или тех, которые имеют риск мобилизоваться. Открывать границы и предоставлять им убежище.

Другие говорят: ждите, в головах этих людей, возможно, ничего не изменилось, они считают Крым «российским», Донбасс «российским», но просто не хотят воевать. Не надо их выпускать из страны, пусть сопротивляются режиму внутри страны, а не убегают. Какого мнения вы придерживаетесь?

— Если мы будем относиться к этим людям как исключительно к ватникам, то нам будет полезнее, чтобы они сбежали, потому что это будет уменьшать базу поддержки Путина.

— Кому полезно? А вы скажите это в Грузии, например.