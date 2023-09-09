Впереди выборы. Кто и как выберет преемника Путина и когда новая волна мобилизации в РФ — Аббас Галлямов о вероятных сценариях 9 сентября, 13:50 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Политолог и политтехнолог Аббас Галлямов в интервью Radio NV описал реалистичный сценарий отстранения диктатора Владимира Путина от власти и рассказал об удачном времени для объявления новой волны мобилизации в России.

— Бывший глава разведки Украины Валерией Кондратюк предполагает, что те элиты, которым может не нравиться Путин, война, и которые слишком много от этого теряют, учитывая, что президентские выборы в России назначены на март, скорее всего, устранят Путина тем или иным способом до конца года. Логика такая, что им нужно будет время для того, чтобы выдвинуть какого-то своего кандидата, который придет на нагретое место. Верите ли вы в такой вариант развития событий?

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— Выборы, безусловно, являются очень важным фактором российской политики. Поэтому, если есть таковы группы элит, которые собираются устранять Путина, они, конечно же, выборы учитывают. Это то, что называется дедлайн.

Но вовсе необязательно, что его будут устранять каким-то силовым способом, со словами «быстро-быстро, впереди выборы».

На самом деле, думаю, гораздо более реалистичным выглядит сценарий, когда его все-таки убедят просто выдвинуть преемника. Если он напрочь откажется, тогда да, они могут начать играть жестко.

Но если играют жестко, то уже не имеет большого значения, до выборов, в ходе избирательной кампании или после выборов. Тут все-таки ключевым фактором будет, собственно, военная готовность, когда ты операцию по смещению подготовил.

А по-настоящему важными выборы будут, как дедлайн, в тому случае, если надо будет убедить Путина: «Давай вместо себя выдвигай приемника». Это сценарий, который мне кажется более реалистичным.