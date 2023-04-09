Куда девался длиннющий стол Путина и почему диктатор должен нравиться «верующим кремлевского патриархата» — интервью NV с психологом 9 апреля, 18:17 Эксклюзив NV Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона 7 февраля 2023 года проходила за столом, длинным до абсурда (Фото:Sputnik/Kremlin via REUTERS)

Психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в эфире Radio NV проанализировал поведение диктатора Владимира Путина во время его последних появлений на публике, а также рассказал, куда делся его длинный стол.

— Вы раньше говорили, что Путин в отличие от предыдущих месяцев вылез из своего бункера. Что происходит с ним сейчас? Какие изменения видите в риторике, в поведении?

— Путин действительно вылез из бункера уже давно. Бункерный период у него приходился больше на период борьбы с коронавирусом, на период карантина. Хотя карантинные меры продолжаются в Кремле, насколько я понимаю. Это оказывает большое влияние на то, как меняется протокол самого Путина.

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Но бункерный период у него закончился. Был непродолжительный период в начале полномасштабного вторжения, когда он не выходил в информационное пространство. И это, насколько я понимаю, также связано с необходимостью обеспечить информационную безопасность именно имиджу Путина. Однозначность нападения и неопределенность ситуации на фронте привели к тому, что появляться Путину и рассказывать какие-то вещи, что «мы сейчас вот-вот возьмем Киев», было некстати. Поэтому его держали где-то подальше от камер.

Но, начиная уже с мая прошлого года, Путин достаточно активно ездит по стране и странам, выходит в информационное пространство. Прошедшая неделя не стала какой-то особенной.