«Психопатический фюрер». Почему Путин готов править исключительно до своей смерти — объясняет российский журналист 10 июня, 22:07 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин в своей паранойе расширения империи и удержания власти намерен править до своей смерти, рассказал Радио НВ Роман Доброхотов, шеф-редактор издания The Insider.

— Из того, что мы узнали буквально за вчерашний день, что есть отдельные люди, которые собирают кал и мочу у Путина, чтобы никто не знал, чем он болен. Как вы считаете, как влияют на Кремль, в принципе на вертикаль российской власти слухи о том, что Путин умирает? Сначала мы слышали это от британских таблоидов. Теперь об этом стали говорить достаточно серьезные издания. Какой там может быть реакция?

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— Во-первых, что касается последней информации, она касается не просто последних месяцев и даже последних лет, поскольку само издание, а также другие журналисты, знакомые с ситуацией, говорят, что эта маниакальная идея Путина, что его биоматериалы не должны никому достаться, поскольку могут каким-то образом использоваться для оружия или для какого-то покушения против него; все это продолжается годами, чуть ли не с начала его правления. То же самое, что и свою собственную чашку возил по разным мероприятиям, свою термокружку, уже многие годы.

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