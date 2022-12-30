Журналист рассказал, как Путин решает, чем занять Медведева, и почему у экс-президента РФ нет реального влияния 30 декабря, 17:41 Бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Китая Си Цзиньпинем, 21 декабря (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Radio NV рассказал, как российский диктатор Владимир Путин выбирает задачи для бывшего президента и премьера России Дмитрия Медведева, и почему тот не имеет реального влияния.



Комментируя в эфире Radio NV недавний визит Медведева в Китай и его назначение на только что созданный пост первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ, Мартыненко заявил, что это не означает усиления позиций экс-президента РФ.

Видео дня

«Просто Путину нужно куда-то его девать, чтобы он чем-то занимался, а не только твиты писал. А мест действительно немного. Да, он сработал в Китае почтальоном, отвез письмо, передал и уехал обратно. Военно-промышленная комиссия. Да, кому-то нужно заниматься. Я так понимаю, что правительство России не очень горело желанием этим заниматься, потому что они и так понимают, чем это все закончится. Они хотели бы как можно дальше отползти от этой войны. Имею в виду [главу правительства] Мишустина и всех остальных», - объяснил журналист.

По его словам, теперь Медведев будет «смотрящим» Путина за военно-промышленным комплексом РФ — «будет ехать по заводам, требовать увеличить производство раза в три, а если не увеличат, он будет всем угрожать тюрьмой, большими сроками».

«Он не самостоятельный человек, у него нет никакой реальной поддержки. Сейчас в России для людей важна не столько приближенность к руководителю, сколько наличие у потенциальных влиятельных фигур будущего военной техники. Вот у кого она находится в прямом подчинении, поэтому можно сказать, что она имеет определенное влияние», — подчеркнул Мартыненко.

Журналист прогнозирует, что выяснение отношений между представителями российской элиты "перейдут в силовое поле, потому что закон забыт".

«А поскольку есть беззаконное поле, то в этом поле главные те, кто имеют танки, БТРы и БМП. У Медведева их нет», — подытожил он.

26 декабря российский диктатор Владимир Путин создал новую должность — первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ — и назначил на нее бывшего президента и премьера Дмитрия Медведева, также являющегося заместителем председателя Совбеза РФ.

21 декабря Путин отправил Медведева на переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.

Сообщалось, что целью поездки заместителя председателя Совбеза РФ являлось обсуждение «международных вопросов», включая российскую войну против Украины.

Кроме того, Медведев передал китайскому лидеру некое послание от Путина, однако его суть не уточнялась.

