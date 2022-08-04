Путин дал героя РФ ликвидированной садистке из «ДНР», получавшей удовольствие от убийства украинских военных 4 августа, 10:32 Садистка Ольга Качура (Фото:t.me/AFUStratCom)

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о присвоении звания героя страны-агрессора России ликвидированной садистке Ольге Качуре, она заявляла, что получала «удовольствие» от убийства украинцев.

Об этом сообщили в Кремле.

Диктатор дал Качуре звание героя «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

В среду, 3 августа, российские оккупанты сообщили о смерти на Донбассе известной террористки «ДНР» Ольги Качуры, известной по кличке Корса, которая командовала дивизионом РСЗО Град, обстреливавшим мирных жителей.

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Журналист Денис Казанский заявлял, что, совершая свои военные преступления, Качура часто маскировалась под ВСУ, чтобы дискредитировать украинскую армию.

При этом во время своих прижизненных интервью кремлевской пропаганде она прямо признавалась, что, убивая людей, получала «удовольствие».

По словам Казанского, ранее террористка работала в милиции Горловки, однако в 2014 году перешла на сторону российских оккупантов.

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