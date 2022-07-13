Процессы по смещению Путина пошли. Уже есть два признака надвигающейся смены режима в РФ — Пономарев

13 июля, 13:12
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Scherbak/Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Scherbak/Pool via REUTERS)

Чем дольше будет продолжаться война против Украины, тем вероятнее распад России на несколько частей, считает российский оппозиционный политик Илья Пономарев. По его словам, в РФ уже происходят процессы, направленные на смену режима диктатора Владимира Путина.

«Я считаю, что этот сценарий не исключен. Это возможно. И чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем вероятнее распад России на несколько частей. Но господин [бывший президент польши Лех] Валенса говорил очень четко: либо сменить власть на демократическую, создать настоящее государство, либо оно распадется. Я считаю, что это верная постановка вопроса», — сказал Пономарев в интервью Радио НВ.

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По словам политика, в России уже происходит много разных процессов, направленных на смену власти и системы.

Во-первых, говорит он, уже заметно, что каждый день растет количество различных партизанских событий — нападений, поджогов, столкновений с полицией.

«Есть нападения на военкоматы, есть рельсовая война. То есть сейчас это сотни случаев», — отметил Пономарев.

Во-вторых, считает он, сейчас проявляется недовольство внутри российской элиты.

«Она ищет пути, чтобы присоединиться к Западу, но сейчас они не знают, как это сделать. Я уже много получаю разных звонков с той стороны: что нам делать, куда бежать, с кем договариваться, кто решает вопросы. Но сейчас таких просто нет, и они сидят тихо в России, ничего не делают. Но это тоже изменится», — рассказал Пономарев.

Он добавил, что многое зависит от того, кто сменит российского диктатора Владимира Путина.

«На самом деле сейчас Украине нужно очень многое делать, чтобы все было направлено на полезном для нее направлении — чтобы не пришли новые империалисты, а такие, безусловно, есть в очереди на власть», — подчеркнул Пономарев.

Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Владимир Путин Илья Пономарев Война России против Украины

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