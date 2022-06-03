Укол для диктатора. Чем заменят ботокс, которым Путин не теперь не может пользоваться из-за санкций — отвечает пластический хирург 3 июня, 12:40 Цей матеріал також доступний українською Пластический хирург Андрей Якобчук считает, что из-за санкций Владимиру Путину будут колоть дешевые китайские аналоги ботулотоксина (Фото:Sputnik/Kremlin via REUTERS)

Пластический хирург Андрей Якобчук в интервью Радио НВ рассказал, что будут колоть российскому диктатору Владимиру Путину вместо ботокса, который он применяет, чтобы выглядеть моложе, и который попал под санкции.

«Он неоднократно использовал ботулотоксин — это препарат, который вводится в мышцы лица, и при этом морщины уменьшаются. Сейчас я понимаю, что будут пытаться обходить санкции и какие-то низкопробные аналоги китайского производства ему все равно будут продолжать колоть», — сказал Якобчук.

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Он также отметил, что рынок пластической хирургии в России «обрушился».

«Это касается не только ботокса, но вообще индустрии. Я слышу от коллег, выехавших в Европу, в Азию, что они покидают этот рынок, потому что и по моральным причинам не хотят продолжать работу. И способность платить за лакшери-процедуры тоже у населения значительно снизилась», — рассказал пластический хирург.

В начале июня стало известно, что в российских клиниках заканчивается американский ботокс после того как AbbVie объявила об остановке поставок в РФ.

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