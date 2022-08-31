«Ложный человек». Как Путин стал диктатором и кто может влиять на его поведение — объясняет психолог. Интервью 31 августа, 12:51 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин болен морально и физически, заявляют в украинской разведке. Также, по их словам, у него наблюдаются признаки шизофрении.

О чем свидетельствуют поступки и слова диктатора, в интервью Радио НВ рассказал Валентин Ким, психолог и эксперт по невербальной коммуникации.

— Сообщение украинской разведки о том, что Путин, оказывается, еще и шизофреник. Это понятно многим нам было давно. Возможно, не столь клинически, а скорее, судя по тем действиям, которые он совершает, по тем бредам, что у него Украины не существует, он представляет себя вторым Петром I, а может, и Сталиным одновременно. Насколько далеко зашла его болезнь эта психическая, и насколько это влияет на его действия?

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— На самом деле существует множество шизофрений, ее видов и типов. И диагностировать шизофрению должны специалисты-психиатры. Нам с вами это будет сложно сделать.

Поэтому когда мы говорим, что у Путина, оказывается, вроде бы есть шизофрения, мы должны понимать, что это больше о наших надеждах, о том, что мы имеем дело с совершенно ложным человеком. Поэтому я советую [украинцам] не относиться к этому как действительно к клиническому диагнозу, а как к такому коллективному врагу, с которым мы имеем дело.

То, что поведение Путина ошибочно — это действительно так. И мы это видим и наблюдаем на собственном опыте. То, что решения он принимает ложные, то, что он ошибся в оценке Украины, то, что он ошибся в оценке ее военного и патриотического потенциала, — это достаточно очевидные вещи. Но значит ли это, что он болен шизофренией? Не могу сказать, к сожалению.

— У человека с явно какими-то психологическими отклонениями есть абсолютная власть. Какие врачи из ФСБ могут его стабилизировать, если им это нужно? Или спрятать от него ядерный чемоданчик с кнопкой? Это лечится? Это стабилизируется?

— Мы имеем дело с достаточно проблемной, сложной ситуацией. В истории Кремля уже были случаи, когда врачи обретали недюжинную власть над диктатором.

Например, так было при Анне Иоанновне, когда ее врач был второй персоной в государстве. Так было и во времена царицы-императрицы Елизаветы. А уже при Сталине, вы помните, было такое дело, когда врачей обвинили в том, что они травили Сталина, уничтожили мир современной (на тот момент) советской медицинской науки.

Я думаю, что башни Кремля не позволят появиться еще какой-то политической силе, которая будет влиять на лидера. Врачи в этом случае, если и будут влиять, будут выполнять указания. И здесь больше вопроса в том, кто именно имеет право давать указания таким врачам. А ждать от них инициативы в этом смысле не стоит.

Но действительно ли они могут спрятать от Путина ядерный чемоданчик или убрать какие-то рычаги влияния на ситуацию? Да, это действительно возможно именно потому, что сама структура российских властей держится не только на централизации, но и на разделении. То есть да, Путин централизует огромное количество властных функций, но он же и разделяет их, потому что одна персона все равно не способна контролировать что угодно. Она способна контролировать все направления политической, экономической, любой другой деятельности, которой должна заниматься власть.

Поэтому большие возможности сосредоточены и у среднего звена кремлевской власти. И вот она может играть в собственные игры, может контролировать Путина из-за того, какую информацию она будет ему подавать и что он будет воспринимать за реальность. Вот это и есть важный вопрос.

— Ему конструируют реальность? Интернетом он не пользуется, ему приносят эти папочки с отчетами. И что написано в тех отчетах, мы можем не знать дословно, но понимаем, что для него конструируют его реальность, а он уже в этой реальности живет. Может ли оказаться, что, например, Путину, который считает, что у него огромная историческая миссия, что он «собиратель земель», голоса какого-то Сталина или Петра I кажутся ему и говорят: «Вова, тебе еще нужно Донбасс дозахватывать». Что-нибудь такое может быть вообще?

— Теоретически может быть.

Понимаете, человек находится столько лет у власти, он находится постоянно в своем собственном информационном пузыре. К примеру, ему папочки приносят, потому что он не пользуется интернетом. Я тоже слышал об этом. Но я не удивлюсь, если он даже пользуется интернетом, но именно для него все эти ботофермы создали собственное [пространство].

Мы можем вообразить, что Владимир Путин открывает Фейсбук, регистрируется, попадает в виртуальный кремлевский фейсбук, где все его будут поддерживать, где будут искусственно созданы новости. Для диктаторов такое очень часто делали именно для того, чтобы они продолжали существовать в этом информационном вакууме, в тех новостях, которые им подают в тех же папочках.

О голосах, которые он может слышать. Человек у власти испытывает огромное давление ответственности. И Владимир Путин не исключение. Ему доверена огромная страна, он является человеком достаточно случайным у власти. То есть мы наблюдаем не харизматика, который постепенно шаг за шагом подходил к власти, а назначенного человека. И адаптированного человека, и сейчас он находится в [состоянии] приобретенного мессианства.

Он же не пришел с этими идеями к власти. Они у него возникли уже тогда, когда он начал властью пользоваться на полную котушку, так сказать.

Именно поэтому такие люди очень часто склонны к тому, что они начинают искать какой-то смысл, какую-то историческую обусловленность собственного пребывания у власти. Они могут прислушиваться к экстрасенсам, к мессианским идеям, к чему угодно. Эти люди часто демонстрируют именно зависимость от случайных идей. И потому я не исключаю и наличие таких голосов, которые могут ему что-то внушать.

— У Путина, я это заметил в его статьях и высказываниях, постоянно просматриваются идеи унижения и мести. То есть Россия, которая «встает с колен». Это значит, что самого Путина, наверное, в детстве как-то презирали, унижали, и он теперь хочет отомстить своему детству, всему миру? Пренебрежение, унижение, месть, унижение кого-то другого в его поведении существуют, чтобы отыграться?

— Да, попытки переиграть те роли, которые ему присущи с детства.

Есть достаточно большое количество попыток провести такие исследования и выявить какие-то факторы, которые влияли на Владимира Путина. Очень часто говорят, что Владимир Путин вроде бы такой дворовой пацан из питерских «подворотен», наглый, резкий, склонный к неожиданным ходам. На самом деле, такие пацаны вряд ли шли бы работать в КГБ.

Скорее всего Владимир Путин, как часто на этом исследователи настаивают, был ребенком замкнутым, был маминым сыном, был ребенком, который воспитывался в семье, где был деспотичный отец, любовь которого необходимо было заслужить. И потому Владимир Путин вырос ребенком очень комфортным, очень ориентированным на власть сильных, очень ориентированным на первых лиц, которые должны быть этим внешним взрослым, за которым можно спрятаться.

То есть Владимир Путин отнюдь не демонстрировал лидерские качества. И 20 лет назад, когда его назначили быть президентом страны (а его назначение — это был результат договоренности российских элит, это уже достаточно известно почти всем) Владимир Путин действительно стал пытаться сыграть эту роль.

— То есть, он не завоевал власть, не сделал что-то, из-за чего получил власть, и понимает, наверное, или чувствует, что не был субъектом такого решения?

— Российским властям сделали прививку в виде Владимира Путина, как делают прививки каким-то растениям. Прививают какую-то веточку к какой-нибудь березе или яблоне.

Сделали российским властям такую прививку. И сейчас человек, имеющий детские комплексы, неуверенность, всю жизнь за кем-то носивший чемоданы, должен вести себя как лидер.

Откуда ему брать ролевую модель? Он начинает ее копировать. Он начинает вспоминать, как себя вели другие лидеры. Именно отсюда происходит его скрытность; именно отсюда происходит то, что он человек не публичный, не харизматик, он очень часто колеблется, проявляет нерешительность.

Это в каком-то смысле не удовлетворяет интересы Кремля. И потому поведение Владимира Путина — это попытка сыграть ту роль, которую ему навязывает российская власть, сама структура российской власти.

В истории России было много лидеров, не обладавших лидерскими навыками, назначенными на должность либо по праву рождения, либо просто как результат договоренности тех или иных элит. И такие люди потом становились диктаторами. Именно потому, что российская структура власти требует диктаторского стиля управления. Она базируется на централизации. Она должна менять любого человека, который к этой власти приходит. Даже такого, как Владимир Путин.

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