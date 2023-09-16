«От рака до болезни Паркинсона». Пользователи соцсетей заметили на руках Путина исколотые вены 16 сентября, 16:39 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin)

Российский диктатор Владимир Путин привлек внимание пользователей социальных сетей после того, как на его руках заметили проколотые вены во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко, сообщает Daily Express.

В сети начали делать предположения относительно того, чем болен Путин. Люди приписывают ему диагнозы, начиная от рака и заканчивая болезнью Паркинсона.

Фото: Express

Один из пользователей X (бывший Twitter) отметил, что у Путина заметны кровеносные сосуды, которые имеют странный цвет.

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В то же время другой добавил, что это похоже на рубцы от внутривенных инъекций, которые могли делать российскому диктатору, чтобы лечить рак.

Однако некоторые отрицают болезни Путина и объясняет состояние рук диктатора обычной старостью.

«Когда вы становитесь старше, ваша кожа истончается и теряет эластичность, делая вены более заметными. Кроме того, с возрастом клапаны в ваших венах ослабевают. Это может привести к тому, что кровь накапливается в ваших венах в течение более длительного периода времени. Это увеличивает вену», — написал один из пользователей Х.

14 сентября Лукашенко отправился с рабочим визитом в РФ, где у него была запланирована встреча с Путиным.

В январе руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью ABC News заявил, что Путин смертельно болен раком.

В мае 2022 года Кирилл Буданов говорил, что у Путина несколько тяжелых болезней, среди которых рак, однако диктатор имеет еще по крайней мере несколько лет.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, но непонятно, чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, который ранее снял пропагандистский фильм о Путине.

В конце 2022 года Путин отказался от нескольких важных публичных выступлений, включая обращение к Совету федерации РФ и итоговую пресс-конференцию. Это спровоцировало новую волну публикаций в таблоидах о проблемах со здоровьем диктатора.