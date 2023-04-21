Окружение ждет конца. У Путина был нервный срыв после назначения нового лекарства от рака, утверждат источники в Кремле — Mirror 21 апреля, 14:36 Кадр видео визита Владимира Путина в Луганскую область, опубликованного Крремлем 18 апреля. Ходят слухи, что этот визит совершил двойник диктатора (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

В Сети появились заявления о том, что у российского диктатора Владимира Путина был «нервный срыв» после того, как он перешел на новые лекарства от рака, пишет Mirror.

Издание отмечает, что это произошло на фоне слухов о том, что поездку на оккупированные территории Украины и встречи с высокопоставленными российскими генералами на самом деле совершил двойник Путина.

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20 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прямо не опроверг предположения о двойнике, но назвал их «достаточно странными».

Несколько российских источников утверждают, что 70-летний Путин изменил лекарство, которое он принимает от рака, и находится в более серьезном состоянии, чем принято считать.

Независимой проверки этих утверждений нет, но они обсуждаются в неофициальных СМИ, напоминает Mirror.

«Сейчас он проходит третий курс лечения. Предыдущие два были крайне неудачными», — заявил политолог Валерий Соловей, бывший профессор престижного московского Института международных отношений (МГИМО), школы подготовки шпионов и дипломатов.

Telegram-канал Генерал СВР, который также регулярно утверждает, что имеет инсайдерскую информацию о здоровье Владимира Путина, утверждает, что Путин «большую часть времени… находится под контролем врачей, стараясь не перегружать себя государственными делами», несмотря на проблемы, связанные с его войной против Украины.

По его данным, вечером во вторник, 18 апреля, у Путина «вероятно, случился нервный срыв».

«Примерно в 21:40, по московскому времени, охрана президента услышала странные звуки из комнаты, где находился президент. На стук в дверь Путин не отвечал, попытки определить что происходит, иными способами, результатов не принесли», — говорится в сообщении Telegram-канала Генерал СВР.

В публикации говорится, что через семь минут его охранники, вызвавшие дежурных врачей Путина, «решили войти в помещение, где находился президент».

«Путин сидел на полу возле дивана и истерически плакал. На нем была только мокрая белая футболка, которую он, вероятно, пытался снять и черный носок на правой ноге, рядом лежал разорванный на части подгузник, которыми Путин в последнее время пользуется постоянно. На все обращения к нему, президент практически не реагировал, продолжая плакать навзрыд», — описывает нервный срыв Путина Генерал СВР.

В публикации утверждается, что медики Путина ввели ему «антипсихотический препарат», что привело к быстрому улучшению.

«Президенту стало легче и его помыли, переодели и уложили в постель», — утверждает Генерал СВР.

После этого, согласно его сообщению, «врачи отменили президенту новый препарат, который только назначили» из-за тяжелых «побочных эффектов», хотя он был основой нового курса лечения.

Telegram-канал утверждает, что у Путина «состояние здоровья ухудшается» и с новым курсом лечения «медлить нельзя».

«Возможности современной медицины позволяют надолго продлить свое существование в виде зомби. Но быть публичным человеком невозможно», — заявил Соловей.

По его словам, на кадрах из оккупированных украинских Херсонской и Луганской областей Путина не было.

«Это был его двойник. Все это знают», — сказал он интервьюеру Арсению Веснину на российском YouTube-канале Ищем выход.

Известно, что тщательно отредактированные кадры «визита Путина» были опубликованы как минимум через день, или даже через несколько дней после того, как он состоялся.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин отказался участвовать в этом, утверждает Соловей.

«Он просто знал, что это не президент», — сказал политолог

«Когда происходят такие вещи, от репутации, политического веса ничего не остается. Система все еще движется по инерции… но в оперативном и тактическом плане это завершающий этап», — сказал он.

Соловей заявил, что ближайшее окружение демонстрирует признаки поддержки как преемника Путина 45-летнего Дмитрия Патрушева — сына 71-летнего секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который раньше возглавлял ФСБ.

Ранее сообщалось, что Путин соглашался на такую передачу власти.

Но российскому диктатору «не удалось сделать его премьер-министром, гарантировав ему хотя бы временную преемственность в случае ухода президента в отставку или смерти на посту», — пишет Mirror.

«Близкое окружение Путина сейчас проявляет знаки внимания к Дмитрию Патрушеву, пытается с ним подружиться. Это десять самых близких к Путину людей … Ближайшие друзья Путина полностью зависят от него. Его ослабление означает политический конец и конец их активов … Это люди, у которых нет собственных силовых ресурсов и никогда не будет», — сказал Соловей.

Как пишет издание, перемены в России, похоже, будут связаны с военной катастрофой или поражением плюс признание элитами того, что Путин не может выполнять свои обязанности.

Соловей утверждает, что российские элиты предчувствуют поражение и прекратили контакты с тайной женой Путина, 39-летней Алиной Кабаевой.

«Даже самые близкие друзья перестали общаться с Алиной Кабаевой. Она пожаловалась на это своему мужу [Путину]. Муж сказал: „Знаешь, мне сейчас не до этого, есть проблемы поважнее“. Вы хоть представляете, что это значит в византийском мире, который представляет собой российский истеблишмент, если самые близкие друзья перестали общаться с женой президента даже по телефону?», — сказал он.

По его словам, это был знак того, что люди ждут конца, особенно учитывая ухудшение болезни Путина.

