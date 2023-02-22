Пока Байден был в Киеве, у Путина обнаружили рецидив серьезного заболевания — Express 22 февраля, 12:45 СМИ пишут, что здоровье Владимира Путина ухудшилось (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Источник, утверждающий, что у него есть контакты в Кремле, заявил, что Владимир Путин прошел «очередное медицинское обследование», пока президент США Джо Байден был в Киеве, сообщает Express.

Согласно сообщениям российского Telegram-канала Генерал СВР, который утверждает, что поддерживает контакты с кремлевскими инсайдерами, у Путина случился рецидив заболевания. В сообщении говорится, что российскому диктатору придется пройти новое лечение в начале марта, что повлияет на его способность руководить Россией в условиях войны против Украины.

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Издание отмечает, что проверить достоверность заявлений Telegram-канала невозможно, и напоминает, что это лишь последнее из большого числа сообщений о проблемах Путина со здоровьем.

Генерал СВР сообщил в Telegram: «На выходных Путин прошел очередное медицинское обследование. Недавняя терапия не дала ожидаемых результатов и новая, по итогам обследования, назначена и начнётся 5 марта. Это может и, скорее всего, серьёзно повлияет на планы и решения президента в ближайшие дни».

Канал добавил, что «ухудшение состояния здоровья» Путина означает «неспособность активно участвовать в различных мероприятиях во время лечения, и он не сможет «в полной мере участвовать в управлении [военной операцией в Украине]».

Также в сообщении говорится, что «в конце прошлого года из-за начала терапии Путин был вынужден отменить ряд больших традиционных мероприятий и на время уйти из большей части информационной повестки».

Генерал СВР в прошлом делал ряд заявлений о состоянии здоровья Путина, в том числе о том, что у президента России есть «приступы кашля, головокружение, нарушения сна, боли в животе [и] постоянная тошнота», а также «проявление симптомов болезни Паркинсона» и шизоаффективное расстройство".

В конце 2022 года Путин отказался от нескольких важных публичных выступлений, включая обращение к Федеральному собранию РФ и итоговую пресс-конференцию. Это спровоцировало волну публикаций в таблоидах о проблемах со здоровьем диктатора.

