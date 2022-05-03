Букет болезней Путина и близкая операция. Таблоид The Sun дал повод новой волне слухов о здоровье диктатора: что об этом известно 3 мая, 12:12 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Путин на встрече с российскими олимпийцами и паралимпийцами, 26 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

30 апреля крупнейший британский таблоид The Sun подогрел новую волну слухов о здоровье Владимира Путина, пересказав неподтвержденные данные о том, что российского диктатора в ближайшее время может ждать операция из-за онкологического заболевания.

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Путин готовится к операции на фоне онкологии, болезни Паркинсона и шизоаффективного расстройства: на чем основана публикация The Sun

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Материал британского таблоида The Sun от 30 апреля о здоровье Владимира Путина базируется на свежей информации, обнародованной в Телеграм-канале Генерал СВР и его YouTube-версии. Этот анонимный канал существует с 2020 года, сейчас у него почти 280 тыс. подписчиков.

«Канал ведут от имени бывшего генерала Службы внешней разведки России [CВР], в нем публикуют якобы инсайдерскую информацию про президента России Владимира Путина и его окружение», — писала об этом канале Медуза в феврале 2022 года, когда публикации Генерала СВР стали косвенной причиной обыска и допроса российского политолога Валерия Соловья в Москве (как свидетеля по делу о «возбуждении ненависти в отношении органов власти РФ» в этом анонимном Телеграм-канале, на публикации которого неоднократно ссылался Соловей).

Именно в этом канале с осени 2020 года регулярно появляется информация о целом «букете» серьезных заболеваний, которыми якобы страдает Владимир Путин, а также их прогрессировании. Администраторы канала Генерал СВР неоднократно утверждали, что Путину ставили как минимум три серьезных диагноза:

болезнь Паркинсона ( Путин якобы страдает ею давно, вот цитата из публикации в Телеграм-канале Генерал СВР от 26 ноября 2020 года: «Мы утверждаем, что используется комбинация препаратов по блокированию симптомов болезни Паркинсона, в том числе тремора. При использовании этих препаратов крайне затруднены движения проблемной правой рукой, что вы можете нередко видеть по ТВ. При других комбинациях препаратов движения правой рукой свободны, но пропадает концентрация и появляется лёгкое головокружение. Плюс антидепрессанты и обезболивающие, плюс лечение онкологии. Его состояние не всегда удается стабилизировать для показа публике»).

Путин якобы страдает ею давно, вот цитата из публикации в Телеграм-канале от 26 ноября 2020 года: «Мы утверждаем, что используется комбинация препаратов по блокированию симптомов болезни Паркинсона, в том числе тремора. При использовании этих препаратов крайне затруднены движения проблемной правой рукой, что вы можете нередко видеть по ТВ. При других комбинациях препаратов движения правой рукой свободны, но пропадает концентрация и появляется лёгкое головокружение. Плюс антидепрессанты и обезболивающие, плюс лечение онкологии. Его состояние не всегда удается стабилизировать для показа публике»). онкологическое заболевание ( «Покашливает президент уже давно, а голос начал слабеть не от простуды. Это симптомы проявления онкологии кишечника и метастазов в легких», — говорилось, к примеру, в публикации от 21 октября 2021 года);

«Покашливает президент уже давно, а голос начал слабеть не от простуды. Это симптомы проявления онкологии кишечника и метастазов в легких», — говорилось, к примеру, в публикации от 21 октября 2021 года); шизоаффективное расстройство ( якобы один из недавних диагнозов, «генерал СВР» утверждал в публикации от 28 мая 2021 года, что он был поставлен Путину в ходе « большого обследования с привлечением нескольких врачей действительно мирового уровня» год назад, в апреле — начале мая 2021. «Подчеркнем, у врачей которые проводили обследование, консенсус по диагнозу», — говорилось тогда в посте).

30 апреля 2022 года британская The Sun посвятила отдельную публикацию новой «сводке» о здоровье Путина с этого канала, которая была обнародована 28 апреля (как в текстовом виде, так и в расширенной аудиозаписи). Со ссылкой на нее таблоид рассказал миру о том, что состояние здоровья российского диктатора ухудшается, его врачи настаивают на проведении операции в ближайшем будущем — вероятно в связи с онкологическим заболеванием. Если верить этой информации, вот еще несколько деталей о предстоящих «медицинских процедурах»:

Путина ждет хирургическое вмешательство, его дата еще не определена, однако The Sun добавляет собственное предположение, что операцию вряд ли проведут ранее 9 мая и празднования Дня победы в РФ;



российский диктатор якобы уже оговорил с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, что тот будет управлять страной на время недееспособности самого Путина ( «генерал СВР» отмечает, что скорее всего это будет недолгое время — «дня два-три», поскольку « на долгое время он вряд ли согласится передавать власть»);

«генерал СВР» отмечает, что скорее всего это будет недолгое время — «дня два-три», поскольку на долгое время он вряд ли согласится передавать власть»); если в этот период у Путина особенно сильно проявятся проблемы со здоровьем, то фактическое руководство страной также перейдет к 70-летнему Патрушеву, которого The Sun называет одним из «ключевых архитекторов» военной стратегии РФ в Украине и «человеком, который убедил Путина в том, что Киев наводнен неонацистами», а в упомянутом Телеграм-канале Патрушева называют « худшим вариантом пусть даже временного преемника».

худшим вариантом пусть даже временного преемника». онкологическое заболевание Путина прогрессирует ( «Мы прекрасно знаем, что у него онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона, мы знаем, что у него шизоаффективное расстройство, мы об этом говорили неоднократно. Онкология прогрессирует: удавалось некоторое время сдерживать, но сейчас все это — течение болезни — прогрессирует, — заявляет на аудиозаписи один из авторов канала Генерал СВР. — И прогнозы там такие… Я не хочу сейчас делиться прогнозами, чтобы лишний раз вас не обнадеживать, обнадеживаться в этой ситуации не стоит».

Других источников, которые бы подтверждали эту информацию, The Sun не приводит.

Что еще сообщали о здоровье Путина незадолго до публикации The Sun и как эти данные оценивают медики

Материал The Sun стал очередным в череде обсуждений возможных проблем со здоровьем Путина, которые особенно часто публикуют мировые таблоиды. Дополнительной основой для таких публикаций стало недавнее масштабное расследование российского издания Проект о здоровье Владимира Путина, обнародованное 1 апреля. Журналистам удалось выяснить, что уже много лет его сопровождает огромная бригада врачей, и сопоставить их визиты с самыми известными периодами «исчезновения» российского диктатора. Стало известно, что в эту команду врачей входят отоларингологи, онкологи, анестизиологи-реаниматологи и другие специалисты. Кроме того, источник Проекта, близкий к руководству одной из крупных больниц, подтвердил, что в медицинских кругах действительно говорят о проблемах Путина со здоровьем.

На фоне войны в Украине едва ли не каждое новое публичное появление российского диктатора провоцирует новую волну слухов и трактовок о том, действительно ли слабеет его здоровье.

К примеру, 25 апреля американский таблоид New York Post в своей публикации попытался проанализировать видеозапись пасхального богослужения с участием Путина, которое обнародовали российские государственные СМИ. Издание сочло, что диктатор вел сел на службе довольно странно — «неловко ерзал, высовывал язык и закусывал губы».

Британский таблоид Daily Mirror 27 апреля включил этот эпизод в церкви в свой шорт-лист самых заметных признаков вероятных болезней Путина. В него также вошли:

странная неконтролируемая жестикуляция рукой и нетвердая походка российского диктатора во время недавней встречи с Александром Лукашенко;

встреча с Сергеем Шойгу 21 апреля — самое обсуждаемое из новых публичных появлений Путина, когда он около 12 минут не менял странной позы, ухватившись рукой за стол, вжавшись в кресло и втянув шею ( вдобавок к волне мемов в соцсетях шведский экономист Андерс Аслунд всерьез констатировал, что оба чиновника выглядят на этой встрече не лучшим образом из-за вероятных проблем со здоровьем);

хромота Путина, на которую давно обращали внимание в России, в очередной раз — после появления диктатора на митинге Крымская весна в московском спорткомплексе Лужники 18 марта 2022 года, в годовщину аннексии украинского Крыма Россией.

Более серьезно к теме подошла немецкая DW, которая 28 апреля обобщила подобные слухи о здоровье Путина, констатируя, что в последнее время его обсуждают все: от сенатора США Марко Рубио до британских таблоидов и профессоров-политологов мировых университетов. Однако эти комментарии обречены оставаться слухами, поскольку Кремль не дает никакой актуальной информации о здоровье Путина, а компетентные медики не берутся ставить диагнозы по фрагментарным видеозаписям официальной хроники.

Чтобы убедиться в этом, DW обратилась к нескольким западным медикам с вопросами о том, видят ли они признаки болезни Паркинсона у Путина. «Настоящие неврологи вряд ли будут давать комментарии, потому что их учат никогда не комментировать [здоровье] людей, не являющихся их пациентами», — отметил Джон Харди, нейрогенетик из британского Института исследования деменции. Сам Харди не является неврологом, однако как человек, изучавший заболевания головного мозга, все же поделился мнением: «На мой взгляд, никаких признаков паркинсонизма. Он [Путин] выглядел неважно… но не болезнь Паркинсона».

Это мнение разделяет и Рэй Чадхури, невролог из Лондонского университета, который прокомментировал DW 12-минутное видео встречи Путина с Шойгу 21 марта. «Глядя на этот короткий ролик, я не могу найти доказательств, на основе которых мог бы сказать о паркинсонизме у Путина», — сказал Чадхури. В то же время он подчеркнул, что болезнь Паркинсона и паркинсонизм невероятно трудно диагностировать, и их можно определить только при личном тщательном неврологическом обследовании. «Одутловатость лица или тремор могут быть вызваны многими причинами, и я к тому же не видел никакого тремора», — добавил Чадхури.

Кэролайн Рассел, исполнительный директор Parkinson’s UK, в ответ на просьбу дать экспертный комментарий о видеозаписи Путина и Шойгу подтвердила позицию Харди. Она напомнила, что болезнь Паркинсона — это сложное заболевание, которому присущи более чем 40 симптомов, от физических до психических, и поэтому его невозможно диагностировать с помощью 12-минутного видеоклипа. «Болезнь влияет на всех по-разному, — отметила Рассел. — Без точно диагностического теста она может быть подтверждена только после осмотра неврологом или специалистом. Спекуляции в СМИ и в интернете бесполезны».

Однако неизбежными такие спекуляции делает сама Москва, напоминает DW. «В течение многих лет Кремль хранил молчание о состоянии здоровья Путина, побуждая журналистов и политологов анализировать каждое движение президента в попытках обнаружить какие-либо признаки немощи или болезни. Слухи о том, что у Путина рак щитовидной железы, серьезные проблемы со спиной и даже психоз стали частью регулярного дискурса вокруг президента», — отмечает немецкая информационная сеть.

Если Путин все же болен, как это может сказаться на его решениях и ходе войны с Украиной?

После резонансной публикации The Sun здоровье Владимира Путина стало одной из тем обсуждения в эфире Times Radio, радиостанции британского медихолдинга News UK, который издает также влиятельную газету The Times.

Вопрос ведущей о том, насколько стабильными можно считать психику и умонастроения Путина с учетом слухов о его заболеваниях, прокомментировал отставной генерал британской армии Ричард Ширреф, который в 2011—2014 годах был заместителем Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

«Я думаю, нам стоит предположить худшее: это одержимый человек, который держит палец на ядерном спусковом крючке, — заявил Ширреф. — Это также человек, который осознает, что его армия, его вооруженные силы полностью провалили задачи, поставленные перед ними в Украине, а поэтому им позволено прибегнуть к чудовищным разрушениям городов, массовым убийствам мирных жителей и подобному. Он очень опасный человек, что возвращает нас к важности сдерживания и необходимости продемонстрировать максимум [вооружения, усиления и т. д. ] в „витрине“ восточного фланга [НАТО]».

Другим участником этого же эфира был Алан Дункан, бывший государственный министр Великобритании по вопросам Европы и Америки (2016−2019), который так прокомментировал последствия возможных проблемы с ментальным здоровьем Путина: «Здесь мы имеем дело не только с военной, но и психологической проблемой, поскольку в руководстве России нет моральных устоев, есть лишь извращенное самодержавие, сосредоточенное в руках того, кто, как полагают, болен и способен на все. В конечном опасность грозит всему миру, а не только Украине», — резюмировал Дункан.

А журналисты DW констатируют: «Находится ли Путин на смертном одре и использует эту войну, чтобы оставить свой след в истории, или же им действительно руководит некоего рода психоз — без какой-либо информации из Кремля это все лишь предположения».



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