Придумали плохую отговорку. Путин отменил вторую поездку в пределах РФ за неделю, это вызвало новые слухи о его болезнях — Mirror 29 декабря, 16:55 Российский диктатор Владимир Путин отменил уже две поездки за неделю (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин отказался от визита в Псков, который находится недалеко от границы со странами НАТО, Эстонией и Латвией. Официальной причиной этого назвали «неблагоприятные условия для полета», несмотря на ясное небо, сообщает британский таблоид The Mirror.



Издание отмечает, что российский диктатор отменил поездку «в последний момент» и это, «вероятно, усилит слухи о его здоровье».

Несмотря на официальную причину отказа от визита, аэропорты в обоих городах на расстоянии всего 180 км оставались открытыми и продолжали работать. На фотографиях из Пскова видно, что небо чистое.

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Mirror напоминает, что в прошлую пятницу, 23 декабря, Путин в последний момент отменил визит на крупный танковый завод в Нижнем Тагиле на Урале, несмотря на интенсивную подготовку к визиту. Тогда тоже ходили слухи о том, что причиной отмены визита стало его здоровье.

28 декабря в Пскове Путин должен был посетить завод Титан-Полимер и встретиться с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Вместо этого российский диктатор связался с ним онлайн из Санкт-Петербурга.

Это далеко не единственные две встречи Путина, которые он отменил в конце года. Диктатор также отменил свое обычное появление на встрече министров правительства, которое должно было состояться 28 декабря, и на матче своей любительской хоккейной команды.

Кроме того, он отказался проводить свою традиционную декабрьскую пресс-конференцию, которая часто длилась четыре часа и более, и не выступил в этом месяце с ожидаемым ежегодным обращением к Федеральному собранию.

По слухам Путин страдает раком и другими заболеваниями.

На этой неделе все-таки было одно мероприятие, на котором российский диктатор присутствовал — встреча лидеров бывших советских республик в Санкт-Петербурге.

Однако эта встреча была короче, чем обычно, и сопровождалась странным инцидентом.

Путин, как Саурон из Властелина колец Толкина, сделал девять колец, которые предназначались для него самого и других лидеров СНГ. Но надел свое кольцо только белорусский диктатор Александр Лукашеко, а саму идею высмеяли как символ привязанности к Путину других лидеров СНГ. Смущенный, Путин даже не надел свое кольцо.

«Не надо заострять внимание на кольцах, это просто своеобразный новогодний подарок, ничего особенного в этом нет», — говорил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков после инцидента.

Путин также пригласил лидеров СНГ пообедать в Ленинград-центре известном своими «эротическими» шоу, который, как сообщалось, принадлежит его бывшей любовнице — 47-летней Светлане Кривоногих. До связи с Путиным она была уборщицей, а теперь является одной из самых богатых женщин России и матерью дочери Путина — 19-летней Елизаветы Владимировны Кривоногих или Луизы Розовой. Ее аккаунт в соцсетях исчез перед началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Согласно сообщениям, лидеров угощали ужином в скандальном месте, хотя никаких фотографий опубликовано не было. Неясно, как их развлекали, но ранее Project Media сообщал, что центр предлагал выступление в стиле кабаре под названием Love Sick, описываемое как «самое вызывающее и откровенное шоу». В его анонсе говорится: «Каждый номер, как обнаженный нерв, построен на контрастах, где есть место сексу и рок-н-роллу».

Среди тех, кого Путин принимал в центре, были лидеры Армении, Азербайджана и Казахстана.

Путин был в «плохом настроении» после провала встречи СНГ, поскольку лидеры постсоветских республик не оказали ему той поддержки, которой он хотел, пишет Mirror со ссылкой на телеграм-канал Генерал СВР, и был «крайне недоволен и разочарован».