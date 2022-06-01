Диктатор-эпилептоид. Психиатр объяснил, почему Путин ненавидит Украину и украинцев 1 июня, 08:15 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин в одном из передвижных экранов, транслирующих российскую пропаганду в разрушенном украинском Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Изменения в украинском обществе, произошедшие за последние годы, спровоцировали ярость и воинственную агрессию у российского диктатора Владимира Путина, поскольку выходят за рамки привычного в его понимании строя.

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Такое мнение в интервью НВ выразил Роман Долинский, практикующий врач-психиатр, оценивая состояние здоровья Путина и комментируя те его диагнозы, которые обнародовала западная пресса.

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В ответ на просьбу объяснить воинственную агрессию и ненависть Путина, к Украине и украинцам Долинский предположил, что он «боится примера Украины для своего народа». «А фактически он боится своего народа. Из-за этого такая ярость, жестокость, возрастная паранойяльность и подозрительность к каждому, — заключает психиатр. — При этом его эпилептоидные черты заключаются еще в том, чтобы все вокруг этого человека было только так, как он решил, и не иначе».

Такую особенность личности Путина Долинский назвал «искривленной разновидностью педантичности».

«Есть педанты, которые волнуются, чтобы самим соблюдать порядок и у них требования, прежде всего, к себе, а эпилептоиды — педанты, предъявляющие требования к окружающему миру и окружающим», — пояснил врач.

По его словам, на бытовом уровне такие люди могут выдать бурную аффективную реакцию, если, по их мнению, что-то лежит не на той полке. Такие люди всех «строят», ведь, на их взгляд, только они в этом мире правы. Они не могут воспринять хаотичность мира, поэтому это их мерило обустройства порядка, рассказал НВ Роман Долинский. В то же время, отмечает он эпилептоиды не воспринимают критику и бурно на нее реагируют, потому что это уничтожает картину их порядка, который они хотят навязать.

«Очевидно изменения в украинском обществе — что оно более свободно, не будет подчиняться старым порядкам и общественно-политическому строю по советским методичкам, по которым он сам вырос и тезисы по которым до сих пор навязывает народу своего государства — и вызвали у Путина такую ярость. Поскольку эти изменения выходят за рамки привычного в его понимании строя», — заключил психиатр.

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