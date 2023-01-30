«Должен был умереть». Израильский врач о предполагаемом раке поджелудочной железы у Путина 30 января, 14:10 Путин на рождественской службе в Москве, 7 января 2023 (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Военный врач из Израиля Борис Брыль считает опасным переоценивать серьезность проблем со здоровьем Владимира Путина — сам медик считает неправдивыми слухи о смертельных заболеваниях у диктатора.

В интервью Radio NV Брыль подтвердил, что не верит сообщениям о якобы неизлечимых болезнях Путина и «смертельных» диагнозах, которые ему заочно ставят мировые медиа.

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«Не верю. Почти уверен на 99%, что это не так. И к не то, что даже смертельным диагнозам, от которых умирают, но и к любым другим заболеваниям, кроме как, может быть, базовым по возрасту [отношусь скептически]», — подчеркнул израильский врач.



Для примера он прокомментировал давние слухи о том, что у Путина якобы диагностировали рак поджелудочной железы. «При раке поджелудочной железы, если мы возьмем временной промежуток, человек даже с химиотерапией должен умереть. При самых лучших вариантах лечения», — констатировал Брыль.



«Потом другие — Паркинсон, не Паркинсон. Не вижу смысла. Думаю, что здоров. И как бы не хотелось многим выдавать желаемое за действительное, это не совсем верно. И, может быть, вредно. Потому что недооценка в данной ситуации врага [может даже навредить]», — считает медик.

В мае глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, по его словам, «надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит». В конце апреля The Sun также публиковала статью о том, что Путин болен раком .А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин достаточно серьезно болен, однако непонятно чем именно. О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

30 декабря 2022 года датская газета Berlingske со ссылкой на интервью руководителя отдела анализа РФ в службе военной разведки страны сообщила, что на решение российского диктатора Владимира Путина о начале полномасштабного вторжения в Украину могло повлиять лечение от рака и его «побочный эффект» — мания величия.



Также мировые таблоиды неоднократно писали, что у Путина может быть ранняя стадия болезни Паркинсона.