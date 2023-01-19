«Побочные эффекты нового лечения». Путин стал замкнутым и глубоко озабоченным — Daily Mail

19 января, 13:34
Поделиться:
Владимир Путин на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым, 13 января (Фото:Sputnik/Dmitry Azarov/Pool via REUTERS)

Владимир Путин на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым, 13 января (Фото:Sputnik/Dmitry Azarov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин «стал замкнутым, так как страдает от побочных эффектов лечения, из-за которого у него кружится голова и появляется слабость», пишет британский таблоид Daily Mail, со ссылкой на Teleram-канал Генерал СВР, который утверждает, что у него есть связь с телохранителями диктатора.

То, что Путин стал «замкнутым, молчаливым и глубоко озабоченным», издание связывает с новым лечением диктатора.

Оно напоминает, что в России ходили слухи, что 70-летний Путин болен раком, ранней стадией болезни Паркинсона и другими заболеваниями, включая шизоаффективное расстройство.

Видео дня

Читайте также:

Путин потирает левой рукой правую во время онлайн-совещания с членами правительства РФ 11 января (Фото:Кадр видео kremlin.ru) «Защищал» правую руку левой. Поведение Путина на армейском совещании вызвало новую волну слухов о его состоянии здоровья — Daily Star

«Путин проходит курс лечения препаратами, которые помимо лечебного действия вызывают слабость, головокружение, [и] отсутствие аппетита, что не лучшим образом сказывается на его психоэмоциональном состоянии», — цитирует издание сообщение Teleram-канала Генерал СВР.

В нем также говорится, что диктатор стал «молчаливым» и «почти никого не принимает» лично, и при этом выглядит «глубоко озабоченным в последние дни».

«Он собирается рискнуть, если не пойти ва-банк, то подняв ставки до критического уровня», — заявил Teleram-канал, который неоднократно заявлял, что Путин страдает от множества заболеваний и неизлечимо болен.

Издание отмечает, что на момент написания статьи в последний раз Путина видели лично, а не во время видеоконференции, на похоронах в Уфе в пятницу, 13 января.

Читайте также:

По словам Валерия Соловья на сознание Владимира Путина негативно влияют препараты для лечения рака (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS) «Нарастание сумерек сознания». Политолог заявил о неадекватном психическом состоянии Путина из-за медицинских препаратов

Teleram-канал продолжил анализ состояния российского диктатора: «В случае провала готовящегося наступления российских войск на фронте и потери контроля даже над частью до сих пор оккупированных территорий, убедить элиты в возможности „победного“ выхода из военной авантюры… В таком случае победоносных наступлений русских войск больше не будет. Было бы гарантированное поражение со всеми последствиями лично для Путина. Применение ядерного оружия на территории Украины в таком случае возможно».

Однако это привело бы к «общей катастрофе для Путина и для всех без исключения элит», сведя на нет его режим и сделав его шансы на удержание власти «просто призрачными».

Telegram-канал предупредил, что «всеобщая мобилизация и военное положение» — это планы, «которые в случае реализации, несомненно, приведут к сотням тысяч новых жертв и катастрофе не только для России, но и для всего мира».

«Война существует в сознании одного смертельно больного человека с нарушенной психикой, который пытается увезти с собой в мифический „рай“ как можно больше людей. Это стоит понять всем тем, кто принимает или собирается принять участие в боевых действиях на стороне путинского режима и выполняет приказ о применении ядерного оружия», — говорится в его сообщении.

Наблюдающий за Путиным российский политолог Валерий Соловей заявил, что назначение Валерия Герасимова главнокомандующим войной было последней попыткой Путина «переломить ситуацию».

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу
Читайте также:

Валерий Соловей утверждает, что Владимира Путина на Рождество подменили двойником (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS) «По медицинским показаниям долго стоять нельзя». На Рождество вместо Путина показали двойника — политолог

По его словам, назначение состоялось на фоне ухудшения здоровья диктатора.

«[Путин] боится любой инфекции, даже той, которая легко лечится. У него очень ослабленный иммунитет. Он ослаблен агрессивным [раковым] лечением, лекарствами, которые вынужден принимать. Динамика негативная, и его окружение знает об этом. Это больше не особо скрывают», — утверждает политолог.

Соловей — бывший профессор престижного московского Института международных отношений (МГИМО), учебного заведения для шпионов и дипломатов, который давно заявляет, что владеет инсайдерской информацией о здоровье Путина.

В последний раз на момент написания статьи Путина видели лично в пятницу, 13 января, на похоронах в Уфе.

Часто подозревают, что его видеоконференции были предварительно записаны, чтобы затем прикрывать его отсутствие. В качестве примера издание приводит видеоконференцию Путина с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

В день публикации статьи диктатор появился с ведущими государственными финансистами, хвастаясь тем, что из-за войны некоторые оборонные заводы работают без остановки.

Читайте также:

Кирилл Буданов (Фото:Офис президента) Болен раком. Буданов — на вопрос о том, когда умрет Путин: Надеюсь, скоро

Генерал СВР заявил, что в поездке в Уфу 13 января участвовал «двойник», а не настоящий Путин. Этот канал был единственным, кто утверждал, что в Уфу Путин отправил двойника.

«Скоро дублер будет все чаще появляться в роли президента. Здоровье президента имеет тенденцию к ухудшению», — говорится в сообщении канала.

В Уфе «президент» отдал дань уважения открытому гробу жесткого Муртазы Рахимова, бывшего лидера богатой нефтью российской республики Башкортостан, который умер в возрасте 88 лет. Он также встретился с нынешним главой региона Радием Хабировым.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Ядерное оружие Смерть Путина Двойник Уфа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X