«Побочные эффекты нового лечения». Путин стал замкнутым и глубоко озабоченным — Daily Mail 19 января, 13:34 Владимир Путин на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым, 13 января (Фото:Sputnik/Dmitry Azarov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин «стал замкнутым, так как страдает от побочных эффектов лечения, из-за которого у него кружится голова и появляется слабость», пишет британский таблоид Daily Mail, со ссылкой на Teleram-канал Генерал СВР, который утверждает, что у него есть связь с телохранителями диктатора.



То, что Путин стал «замкнутым, молчаливым и глубоко озабоченным», издание связывает с новым лечением диктатора.

Оно напоминает, что в России ходили слухи, что 70-летний Путин болен раком, ранней стадией болезни Паркинсона и другими заболеваниями, включая шизоаффективное расстройство.

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«Путин проходит курс лечения препаратами, которые помимо лечебного действия вызывают слабость, головокружение, [и] отсутствие аппетита, что не лучшим образом сказывается на его психоэмоциональном состоянии», — цитирует издание сообщение Teleram-канала Генерал СВР.

В нем также говорится, что диктатор стал «молчаливым» и «почти никого не принимает» лично, и при этом выглядит «глубоко озабоченным в последние дни».

«Он собирается рискнуть, если не пойти ва-банк, то подняв ставки до критического уровня», — заявил Teleram-канал, который неоднократно заявлял, что Путин страдает от множества заболеваний и неизлечимо болен.

Издание отмечает, что на момент написания статьи в последний раз Путина видели лично, а не во время видеоконференции, на похоронах в Уфе в пятницу, 13 января.

Teleram-канал продолжил анализ состояния российского диктатора: «В случае провала готовящегося наступления российских войск на фронте и потери контроля даже над частью до сих пор оккупированных территорий, убедить элиты в возможности „победного“ выхода из военной авантюры… В таком случае победоносных наступлений русских войск больше не будет. Было бы гарантированное поражение со всеми последствиями лично для Путина. Применение ядерного оружия на территории Украины в таком случае возможно».

Однако это привело бы к «общей катастрофе для Путина и для всех без исключения элит», сведя на нет его режим и сделав его шансы на удержание власти «просто призрачными».

Telegram-канал предупредил, что «всеобщая мобилизация и военное положение» — это планы, «которые в случае реализации, несомненно, приведут к сотням тысяч новых жертв и катастрофе не только для России, но и для всего мира».

«Война существует в сознании одного смертельно больного человека с нарушенной психикой, который пытается увезти с собой в мифический „рай“ как можно больше людей. Это стоит понять всем тем, кто принимает или собирается принять участие в боевых действиях на стороне путинского режима и выполняет приказ о применении ядерного оружия», — говорится в его сообщении.

Наблюдающий за Путиным российский политолог Валерий Соловей заявил, что назначение Валерия Герасимова главнокомандующим войной было последней попыткой Путина «переломить ситуацию».

По его словам, назначение состоялось на фоне ухудшения здоровья диктатора.

«[Путин] боится любой инфекции, даже той, которая легко лечится. У него очень ослабленный иммунитет. Он ослаблен агрессивным [раковым] лечением, лекарствами, которые вынужден принимать. Динамика негативная, и его окружение знает об этом. Это больше не особо скрывают», — утверждает политолог.

Соловей — бывший профессор престижного московского Института международных отношений (МГИМО), учебного заведения для шпионов и дипломатов, который давно заявляет, что владеет инсайдерской информацией о здоровье Путина.

В последний раз на момент написания статьи Путина видели лично в пятницу, 13 января, на похоронах в Уфе.

Часто подозревают, что его видеоконференции были предварительно записаны, чтобы затем прикрывать его отсутствие. В качестве примера издание приводит видеоконференцию Путина с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

В день публикации статьи диктатор появился с ведущими государственными финансистами, хвастаясь тем, что из-за войны некоторые оборонные заводы работают без остановки.

Генерал СВР заявил, что в поездке в Уфу 13 января участвовал «двойник», а не настоящий Путин. Этот канал был единственным, кто утверждал, что в Уфу Путин отправил двойника.

«Скоро дублер будет все чаще появляться в роли президента. Здоровье президента имеет тенденцию к ухудшению», — говорится в сообщении канала.

В Уфе «президент» отдал дань уважения открытому гробу жесткого Муртазы Рахимова, бывшего лидера богатой нефтью российской республики Башкортостан, который умер в возрасте 88 лет. Он также встретился с нынешним главой региона Радием Хабировым.

