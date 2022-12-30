На решение Путина начать полномасштабное вторжение могли повлиять гормональные препараты — датская разведка

30 декабря, 21:06
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Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

В датской военной разведке считают, что на решение российского диктатора Владимира Путина о начале полномасштабного вторжения в Украину могло повлиять лечение от рака и его «побочный эффект» — мания величия.

Об этом сообщает датская газета Berlingske в пятницу, 30 декабря, со ссылкой на интервью руководителя отдела анализа РФ в службе военной разведки страны (FE), которого в материале из соображений безопасности называют Йоакимом.

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Представитель разведки утверждает, что «мания величия — известный побочный эффект гормонального лечения», которое, по его словам, проходил глава кремлевского режима.

«Я не могу сказать наверняка, но считаю, что это повлияло на его решения, когда он начал войну в Украине», — заявил он.

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В датской разведке считают, что Путин, «вероятно», останется у власти в течение следующих пяти лет, и не видят, чтобы в России планировали его свергнуть.

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По оценке FE, что у Путина нет неизлечимой болезни, однако диктатор испытывает серьезные хронические боли после нескольких падений и инцидентов. По словам Йоакима, именно болью объясняется то, почему диктатор судорожно хватается за стол и ерзает на стуле.

Также, по данным датской разведки, у Путина раньше была форма рака, и он проходил лечение. Йоаким заявил, что в начале 2022 года у кремлевского диктатора было одутловатое лицо — «еще один побочный эффект» гормонального лечения. На соответствующий вопрос представитель FE ответил, что у Путина действительно мог быть рак щитовидной железы.

Инфографика: НВ
Инфографика: НВ

В датской разведке не ожидают, что глава кремлевского режима умрет от этой болезни, однако не исключают, что со временем российские элиты решат, что им нужен «более сильный человек» у власти.

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В статье также сказано, что в FE ожидали победы россиян «за две недели», однако планы оккупантов провалились якобы потому, что «из-за позиции Путина планированием занимался узкий круг лиц», в результате до войск страны-террориста планы донесли в последний момент и «российская армия просто не знала, что надо делать».

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По мнению FE, оккупационная армия сейчас настолько истощена, что ее восстановление «займет годы». По этой же причине, как утверждает Йоаким, новое масштабное наступление страны-агрессора в феврале 2023 года маловероятно. Он также считает, что у защитников Украины есть хорошие шансы освободить больше своих территорий, и отмечает, что ВСУ хорошо подготовлены к зиме, в отличие от оккупантов, особенно мобилизованных.

В конце 2022 года Путин отказался от нескольких важных публичных выступлений, включая обращение к совету федерации РФ и итоговую пресс-конференцию. Это спровоцировало новую волну публикаций в таблоидах о проблемах со здоровьем диктатора.
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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Владимир Путин Дания Разведка Рак Война России против Украины

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