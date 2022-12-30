На решение Путина начать полномасштабное вторжение могли повлиять гормональные препараты — датская разведка 30 декабря, 21:06 Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

В датской военной разведке считают, что на решение российского диктатора Владимира Путина о начале полномасштабного вторжения в Украину могло повлиять лечение от рака и его «побочный эффект» — мания величия.

Об этом сообщает датская газета Berlingske в пятницу, 30 декабря, со ссылкой на интервью руководителя отдела анализа РФ в службе военной разведки страны (FE), которого в материале из соображений безопасности называют Йоакимом.



Видео дня

Представитель разведки утверждает, что «мания величия — известный побочный эффект гормонального лечения», которое, по его словам, проходил глава кремлевского режима.



«Я не могу сказать наверняка, но считаю, что это повлияло на его решения, когда он начал войну в Украине», — заявил он.

В датской разведке считают, что Путин, «вероятно», останется у власти в течение следующих пяти лет, и не видят, чтобы в России планировали его свергнуть.

По оценке FE, что у Путина нет неизлечимой болезни, однако диктатор испытывает серьезные хронические боли после нескольких падений и инцидентов. По словам Йоакима, именно болью объясняется то, почему диктатор судорожно хватается за стол и ерзает на стуле.

Также, по данным датской разведки, у Путина раньше была форма рака, и он проходил лечение. Йоаким заявил, что в начале 2022 года у кремлевского диктатора было одутловатое лицо — «еще один побочный эффект» гормонального лечения. На соответствующий вопрос представитель FE ответил, что у Путина действительно мог быть рак щитовидной железы.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

В датской разведке не ожидают, что глава кремлевского режима умрет от этой болезни, однако не исключают, что со временем российские элиты решат, что им нужен «более сильный человек» у власти.

В статье также сказано, что в FE ожидали победы россиян «за две недели», однако планы оккупантов провалились якобы потому, что «из-за позиции Путина планированием занимался узкий круг лиц», в результате до войск страны-террориста планы донесли в последний момент и «российская армия просто не знала, что надо делать».

По мнению FE, оккупационная армия сейчас настолько истощена, что ее восстановление «займет годы». По этой же причине, как утверждает Йоаким, новое масштабное наступление страны-агрессора в феврале 2023 года маловероятно. Он также считает, что у защитников Украины есть хорошие шансы освободить больше своих территорий, и отмечает, что ВСУ хорошо подготовлены к зиме, в отличие от оккупантов, особенно мобилизованных.