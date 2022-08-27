Состояние здоровья Путина сложное — разведка 27 августа, 17:21 Путин болен морально, психически и физически (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин болен морально и физически, заявляют в украинской разведке. Также у него наблюдаются признаки шизофрении.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

«Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возьмет верх первым — увидим», — сказал Скибицкий.

Видео дня

Он отметил, что информация о состоянии здоровья российского диктатора скрывается.

«Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны, ошибочно. У него одна цель и он ее озвучил: „Петр I воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того, о чем мечтаю“. Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение», — подчеркнул представитель разведки.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.