Болен раком. Буданов — на вопрос о том, когда умрет Путин: Надеюсь, скоро

4 января, 16:38
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Кирилл Буданов (Фото:Офис президента)

Кирилл Буданов (Фото:Офис президента)

Российский диктатор Владимир Путин действительно болен раком. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью ABC News, опубликованном в среду, 4 января.

Буданов утвердительно ответил на вопрос, действительно ли Путин смертельно болен.

«Он уже очень давно болен. [на вопрос о том, когда умрет Путин] Я думаю, очень скоро. Я надеюсь… Мы думаем, это рак», — сказал он.

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По мнению главы ГУР, в случае смерти Путина произойдет передача власти. Он также сказал, что война должна закончиться до того, как глава российского режима умрет.

В мае 2022 года Кирилл Буданов говорил, что у Путина несколько тяжелых болезней, в том числе рак, однако у диктатора есть еще минимум несколько лет.

Инфографика: НВ
Инфографика: НВ

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. В мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

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Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, но непонятно, чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

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В конце 2022 года Путин отказался от нескольких важных публичных выступлений, включая обращение к совету федерации РФ и итоговую пресс-конференцию. Это спровоцировало новую волну публикаций в таблоидах о проблемах со здоровьем диктатора.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Владимир Путин Рак Смерть Путина Украинская разведка ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины ГУР МО

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