Синяки, как у Елизаветы II перед смертью. Практикующий невролог комментирует новую информацию о состоянии здоровья Путина — интервью НВ 19 ноября, 07:28 Эксклюзив НВ По данным британских СМИ, российский диктатор одновременно страдает от болезни Паркинсона и рака поджелудочной железы (Фото:Reuters)

Врач-невролог Александра Щебет размышляет над тем, чем вызваны изменения во внешности Владимира Путина, и прогнозирует, сколько еще может прожить российский диктатор, если обнародованные западной прессой диагнозы окажутся точными

Во время последнего публичного выступления Владимира Путина на Валдайском форуме в конце октября состояние здоровья российского диктатора снова привлекло к себе внимание и стало обсуждаемой темой. Так, британский телеканал Sky News, цитируя экс-председателя Генштаба Великобритании генерала Ричарда Данната, обращает внимание на то, что у Путина почернели кисти рук. А это, по мнению Данната, может свидетельствовать о том, что в них вводят инъекции, потому что их уже нельзя вводить в другие части тела. Позже британский таблоид The Sun со ссылкой на утечку кремлевских разведывательных документов сообщил, что 70-летний диктатор одновременно страдает болезнью Паркинсона на ранней стадии и раком поджелудочной железы.

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НВ обратился за консультацией к Александре Щебет, практикующему врачу-неврологу с 15-летним опытом работы, чтобы убедиться, насколько предположения западных изданий точны, и узнать, как лечение таких болезней влияет на умственные способности и сколько с такими диагнозами можно прожить.

— Начнем с того, замечаете ли вы как врач какие-то изменения в поведении или состоянии здоровья Владимира Путина в последнее время?

— На самом деле, существенных изменений нет. За последние месяцы те симптомы, что были, так и остались. Но появилось несколько дополнительных фактов, которые заставили иностранных коллег снова поискать, в чем причина этих симптомов.

В начале ноября в западной прессе появилась информация о том, что якобы из-за утечки информации появилось подтверждение, что у Путина болезнь Паркинсона и онкология. И что немаловажно, уже есть онкологический диагноз, который достаточно вероятен, издание утверждает, что у российского диктатора рак поджелудочной железы.

Также в СМИ появились фотографии с выступления Путина на Валдайском форуме, где на тыльной поверхности правой кисти диктатора было заметно что-то похожее на пункцию или пятно. Поэтому снова заговорили о том, что эти пятна действительно могут быть синяками от введения внутривенного катетера. Хочу объяснить, что внутривенный катетер вставляется в тех случаях, когда человек получает длительную терапию, проводится какое-то лечение внутривенно, и для того чтобы постоянно не колоть вену, ставят катетер. Но, учитывая возраст и имеющиеся заболевания, сосуды становятся ломкими и появляются такие синяки.

Вспомните последнюю прижизненную фотографию королевы Великобритании Елизаветы II, когда она [за два дня до своей смерти] пожимала руку новоизбранной премьер-министру Лиз Трасс, то у монарха на руке был похожий синяк. Это говорило о том, что королева принимала достаточно серьезную терапию. В случае с Путиным история такая же.

О том, что диктатор болеет болезнью Паркинсона мы подозревали давно. Иностранные источники говорят, что это начальная стадия. Впрочем, по клинике, по тому, как она себя проявляет, видно, что у него это не начальная стадия, а болезнь уже продолжается какое-то время. А потому не тянет на легкую форму.

А что касается онкологии поджелудочной железы, то это серьезное неизлечимое заболевание. Это та онкология, которая неизбежно ведет к летальному исходу. Впрочем, точно не известно, является ли информация об онкологическом заболевании правдой, как долго он этой онкологией болеет, и точно ли это именно она. Но если это правда, то выживаемость пациентов с онкологией поджелудочной железы в пятилетнем периоде достаточно невысокая.

— В таком случае, на ваш взгляд, сколько еще может прожить Путин?