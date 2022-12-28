Путин отменил вторую поездку за неделю, породив новые слухи о проблемах со здоровьем — The Sun

28 декабря, 19:12
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Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Российский диктатор Владимир Путин отменил второй официальный визит за неделю, что вызвало новые слухи о его проблемах со здоровьем, — об этом пишет британский таблоид The Sun в среду, 28 декабря.

Глава кремлевского режима отказался от визита во Псков, где должен был приехать на завод Титан-Полимер и встретиться с местным губернатором, якобы из-за нелетных условий. При этом, как сообщает российское Агентство, администрация города днем отчитывалась о хорошей погоде, а подавляющее большинство самолетов вылетели в Псков из Санкт-Петербурга, где, по официальным данным, находится Путин, по расписанию.

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На прошлой неделе российский диктатор в последний момент отменил визит в Нижний Тагил (там находится Уралвагонзавод) и вместо этого приехал в Тулу, которую возглавляет его бывший охранник Алексей Дюмин. The Sun отмечает, что через несколько дней в Москве умер спецпредставитель Уралвагонзавода и бывший главнокомандующий сухопутными войсками страны-террориста генерал Алексей Маслов.

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Инфографика: НВ
Инфографика: НВ

В конце 2022 года Путин отказался от нескольких важных публичных выступлений, включая обращение к совету федерации РФ и итоговую пресс-конференцию. Это спровоцировало волну публикаций в таблоидах о проблемах со здоровьем диктатора.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Владимир Путин The Sun Смерть Путина

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