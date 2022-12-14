Проблемы Путина со здоровьем совершенно очевидны — Климкин

14 декабря, 19:45
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По мнению Павла Климкина, Владимир Путин действительно серьезно болен (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

По мнению Павла Климкина, Владимир Путин действительно серьезно болен (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что проблемы российского диктатора Владимира Путина со здоровьем совершенно очевидны.

В эфире Радио НВ Климкин отметил, что, чтобы выяснить состояние здоровья российского диктатора, нужно полагаться «на разведки наших союзников и партнеров, имеющих там свои источники информации», однако, по его мнению, они «ничего особенного никому не скажут».

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Также дипломат считает, что состояние здоровья Путина можно узнать из того, «что профессора или медицинские светила могут сказать, понимая и наблюдая поведение».

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«И то, что проблемы с состоянием здоровья есть – это совершенно очевидно, я думаю, очевидно даже наблюдающим за ним людям. Но какие - думать не будем, мы только понимаем, что они действительно серьезны», — заверил он.

Недавно СМИ писали, что российскому диктатору Владимиру Путину нужна экстренная операция на толстой кишке после того, как он якобы упал с лестницы и повредил копчиковую кость.

На прошлой неделе западные таблоиды писали, что недавно Путин якобы поскользнулся, спускаясь с лестницы в своем московском доме, упал на копчиковую кость, а затем опрокинулся на бок и сполз еще на две ступеньки. Как пишут таблоиды, из-за удара Путин «непроизвольно опорожнился», что якобы связано с наличием у него рака желудочно-кишечного тракта.

В мае глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, по его словам, "надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит".

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В конце апреля The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин достаточно серьезно болен, однако непонятно чем именно. О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

Также СМИ писали, что у Путина ранняя стадия болезни Паркинсона.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Павел Климкин Смерть Путина Радио НВ

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