Нес «отсебятину». Психолог прокомментировал последнее появление Путина на публике 20 января, 19:19 Владимир Путин на заводе Алмаз-Антей в Санкт-Петербурге (Фото:Sputnik/Ilya Pitalyov/Pool via REUTERS)

Психолог Валентин Ким в интервью Radio NV прокомментировал последнее появление российского диктатора Владимира Путина на публике.

В эфире Радио NV Ким отметил, что российские пропагандисты пытались сделать сенсацию из выступления Путина во время его поездки в Санкт-Петербург из-за «дефицита Путина на телеэкранах», поскольку он отменил прямую линию с народом, общение с Федеральным собранием и участие в хоккейном матче на Красной площади.

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Однако сенсацией это его публичного появления не стало. Психолог считает, что российский диктатор сокращает количество выступлений на публике, потому что «не в ресурсе», и в Санкт-Петербурге «скучал» и «подпирал свои щечки ладошками», потому что это была формальная процедура.

«Его ответы были такие оживленные только тогда, когда он начинал нести отсебятину, когда он снова начинал рассказывать о коварном Западе, когда начинал реагировать на появление таких российских ура-патриотов, которые заявляли, что необходимо продолжать эту их СВО. И когда он начинал объяснять логику собственных поступков, почему они начали эту войну по-оруэловски „война — это мир“, почему необходимо распространять советские идеи относительно отношения ко Второй мировой войне, которую они называют великой отечественной», — обратил внимание Ким.

По его словам, минуты, когда Путин «включался» и «нес бред» были редкими, однако эти его слова свидетельствуют о том, что он действительно верит в то, что говорит.

«Человек, который находится в этом информационном пузыре, постоянно потребляет только очень осторожно подобранные информационные блоки. Все, что он потребляет, должно соответствовать какому-либо замыслу. И этот человек действительно верит в коварный Запад, в неонацистов и самое главное в свое мессианство», — охарактеризовал российского диктатора психолог.

По его словам, такие взгляды не были присущи Путину до того, как он стал президентом РФ.

«После этого произошла такая трансформация. Его личность нуждается в какой-то идее, ради которой можно дальше руководить государством и эта идея — это восстановление прошлого. В этом смысле он видит себя как мессию, он несет идею русского мира, идею советчины другим народам», — объяснил Ким.

Американский Институт изучения войны в сводке за 18 января отмечал, что в этот день от Путина так и не прозвучало никаких существенных решений по войне против Украины. Единственное, что попытался сделать диктатор — усилить абсурдный нарратив о «Великой Отечественной специальной операции». По мнению аналитиков, это демонстрирует, что он не уверен в своей способности оказывать существенное влияние на российское информационное пространство.

Они отмечают, что в своем выступлении 18 января Путин лишь снова повторил стандартную кремлевскую ложь о том, что Россия начала вторжение в Украину якобы для защиты Донбасса от «неонацистов» в украинских властях. При этом никаких заявлений о новой волне мобилизации или формальном объявлении войны, о чем спекулировали ряд российских «военкоров», так и не прозвучало.

В Институте изучения войны отмечают, что это не первый случай, когда Путин отказывается использовать значительные публичные выступления для заявлений о войне, включая сумбурную новогоднюю речь и отмененное ежегодное обращение в Федеральное собрание РФ. В ISW считают, что Путин сохраняет стремление повлиять на информационное пространство РФ, но, похоже, не хочет или не может попытаться произнести «драматическую речь», которая продемонстрировала бы существенное отклонение от его обычной риторики.

