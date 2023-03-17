Морщины и голос — совсем не такие. Бывший агент КГБ утверждает, что Путин использует двойника 17 марта, 16:01 14 марта в Улан-Удэ ездил двойник Путина, пишет телеграм-канал Генерал СВР (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Экс-шпион Сергей Жирнов заявил, что диктатора Владимира Путина, которого он хорошо знает со времени их совместной работы в КГБ, в феврале заменял актер, пишет испанское издание Marca.



Слухи о том, что у Путина проблемы со здоровьем, которые включают рак и болезнь Паркинсона, и поэтому он вынужден прибегать к услугам дублеров, ходят с начала широкомасштабной войны России против Украины. По другой теории, Путин использует двойника, поскольку опасается выступать на публике во избежание покушений.

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Бывший агент КГБ Сергей Жирнов, утверждающий, что был близок с Путиным во время совместной работы в советских спецслужбах, приводит доказательства того, что двойник действительно существует.

Как убеждает Жирнов, настоящий Путин, в последнее время похудевший и часто кашляющий, выступал 21 февраля (это была речь перед Федеральным собранием). А на следующий день телекамеры уже снимали «не того Путина».

«У него совсем другая форма глазниц, совсем другая голова, другие морщины и другой голос», — сказал Жирнов.

Российский Telegram-канал Генерал СВР также согласен с этой версией. 14 марта во время визита в Бурятию роль Путина исполнял актер, утверждает анонимный канал.

«У Владимира Путина никогда не было дирижерских навыков, но вчера его двойник так размахивал руками, что можно было подумать, будто он пытается изобразить фен», — пошутил Генерал СВР.

Этот канал также писал, что в поездке в Уфу 13 января принимал участие двойник, а не настоящий Путин.

«В скором времени дублер все чаще будет появляться в роли президента. Здоровье президента имеет тенденцию к ухудшению», — говорилось в сообщении.