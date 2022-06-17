«Период обострения проблем со здоровьем». Такие старые, как Путин, советские руководители в 80-е быстро умирали — Данилов 17 июня, 20:43 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ прокомментировал слухи о болезненном и слабом здоровье российского диктатора Владимира Путина.

«О состоянии здоровья Путина говорили достаточно давно. Просто сейчас все считают, что есть период обострения. И поэтому сейчас максимально активизировалось внимание к этому процессу», — отметил Данилов.

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Он добавил, что это не просто слухи — у Украины есть подтвержденная информация:

«Тот, кто на троне, временно испытывает определенные проблемы [со здоровьем], судя по многим информационным потокам, по данным разведок. И это не только наша разведка, это и разведки других стран. У нас есть подтверждение».

По словам секретаря СНБО, к здоровью стариков, если они возглавляют те или иные страны, всегда приковано внимание. Путин, по его мнению, тоже относится к этой категории:

«Если вы вспомните советское время, когда у нас были пожилые руководители, то 90% населения говорило не о каких-то достижениях, а именно о здоровье этих людей. Помните, как это происходило в 1980-е годы? Когда один за другим три человека поочередно руководили страной, но очень быстро умирали, потому что они уже были так стары, как Путин», — объяснил Данилов.

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