«Принятие желаемого за действительное». Топ-чиновник армии Британии не верит слухам о болезнях Путина или планах его убить 17 июля, 15:40 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Командующий британской армией Энтони Радакин считает, что слухи о болезнях российского диктатора Владимира Путина и попытках его убить — принятие желаемого за действительное.



Об этом он сказал в эфире BBC One в воскресенье, 17 июля.

«Некоторые комментарии о том, что у него плохое здоровье или что на самом деле кто-то его убьет или свергнет, думаю, они принимают желаемое за действительное», — заявил Радакин.



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По его словам, профессиональные британские военные видят относительно стабильный режим в России, то, что Путину удалось подавить любую оппозицию, и иерархию, которая вкладывается в кремлевского диктатора.

«И потому никто из верхушки не имеет мотивации бросить вызов президенту Путину, и это не внушает оптимизма», — добавил командующий британской армией.

Он подчеркнул, что ввиду этого Россия может оставаться угрозой в ближайшие годы, если не в течение десятилетий.

Уже не один год украинские и иностранные СМИ, преимущественно таблоиды, распространяют сообщения, что у Владимира Путина заболевания, в частности онкологические. В Кремле это последовательно отрицают.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин достаточно серьезно болен, но непонятно, чем именно. Таблоид The Sun писал, что якобы российского диктатора могут тайно убить по приказу генералов РФ, замаскировав все под «сердечный приступ».

О том, что Путин серьезно болен раком, также заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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