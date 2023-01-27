«На кухнях в РФ говорят о потерях». Интервью NV с Романом Цимбалюком — о страхах Путина и Лукашенко, ультрафашистов Пригожина и Гиркина 27 января, 20:32 Эксклюзив NV Журналист Роман Цимбалюк (Фото:Roman Tsymbaliuk / Facebook)

Журналист Роман Цымбалюк был последним украинским корреспондентом, аккредитованным в России. В конце 2021 года в Москве его обвинили в экстремизме, и он покинул территорию страны-агрессора еще до полномасштабной войны.

Тем не менее на своем ютуб-канале журналист продолжает анализировать российскую пропаганду, заявления диктатора Владимира Путина, его окружения и планы Кремля.

В интервью Radio NV Цимбалюк рассказал, как в последнее время изменилась российская пропаганда и какие теперь у нее «герои».

Видео дня

— Вы очень тщательно анализируете российскую пропаганду. Сейчас новейшим трендом является обсуждение западных танков, насколько они «бесполезны». Даже говорят, что танки угрожают здоровью украинцев. Как вы оцениваете то, что говорит пропаганда о танках? Что это значит?

— Должны отметить, что пребывание россиян на территории Украины опасно для жизни в принципе. Это, пожалуй, важное уточнение.

А что касается танков и вообще оружия, у них сейчас этап выработки позиции. С одной стороны, все они говорят, что это не страшно, танки Абрамс плохие. Очень сейчас популярное видео, где вроде Абрамс где-то на какой-то небольшой склон, покрытый снегом, не может заехать, а российские танки заезжают, хотя склоны разные. Но ведь есть даже по этому видео вопрос: чего же вы звук выключили. Потому что я убежден, что даже на самых мощных машинах, если ты на газ сильно не давишь, то можешь и не заехать и на маленький снежный склон. Как говорится: для чистоты эксперимента много невыполненных моментов.

Но пока они понемногу меняются в части того, что все, как взбалмошные, повторяют: Украине поставят все необходимое для обороны. И мнение у русских пропагандистов, русских нацистов даже быстрее, чем у нас. Мы сейчас на этапе поставки после танков авиации, а там уже думают о поставках нам подлодок. И это кажется так, что это все будет сделано.

Мне кажется, следующий момент, который они будут обсуждать, чем же закончится эта война. И мне кажется, что это первые признаки того, что «не так уж нам нужна эта Украина, особенно новые территории», так они называют то, что они оккупировали и «присоединили» к себе. Это интересный тренд.

— Я увидел пост, распространявшийся на полном серьезе в Z-каналах. Там писали: сложили все, что наговорил Конашенков, и на полном серьезе сказали, что они уже уничтожили 23 украинских армии. И, конечно, «мы бы давно победили, если бы не то, что предоставило НАТО, из чего эти 23 армии украинские состояли». Подавляющее большинство даже ватников ставят реакции: «вы что, сумасшедшие, как вы можете это на полном серьезе писать?» Реакцию населения России можно как-то оценить, хотя бы по их соцсетям?

— Они пересекли границу Украины с мыслью, что через два-три дня будут проводить парад на Крещатике. И эти два-три дня растянулись практически на год. И это ироническое отношение российских комментаторов, действительно поддерживающих войну, говорит о том, что они, мягко говоря, не ожидали такого сопротивления.

И это говорит о том, что россияне никогда не были глупыми, они все отлично знают: и о Буче, и о Харькове, и о Херсоне, и о Мариуполе в том числе. Им это нравится, но, желательно, в телевизоре.

Я сейчас готовлю видео, где [пропагандистка] Маргарита Симоньян размышляет, о чем говорят в России на кухне и в московских гостинных. Так вот: на этих кухнях они все говорят о потерях и кладбищах, где количество захоронений возросло в разы, и они появляются по всей России.

Да, у нас [тоже] есть потери. Думаю, что они не сильно отличаются от русских, но вопрос в другом. Наши герои — это наши герои. И мы их всех помним и будем помнить.

Вопрос в том, что они (потери россиян — ред.) не изменили ход войны. Временно они вроде бы зашли на территорию города Соледар, которого не стало. А дальше что? Так можно воевать сколько? Все равно закончатся россияне и они это понимают.

— Кажется, что этими разговорами и о потерях, и о НАТОвском оружии, и о том, что уже все у нас есть для обороны, они хотят мобилизовать население. Сказать: «Ванек из 13-й квартиры — умер, Санек из 17-й квартиры — приехал без двух ног, так ты Колька должен сейчас поехать и отомстить за своих соседей, товарищей». Видите ли вы такую тенденцию?

— В каждом российском подъезде будет своя сначала повестка, а затем информация о гибели этого жителя. Из-за мобилизации или по глупости он попадет в Вооруженные силы Российской Федерации — это большой вопрос. Но глобально они совершают интересный поворот.

Например, в сознании украинцев нет новых территорий, нет старых территорий — есть территория Украины, часть пока что оккупирована. Там в ум человека хотят вложить идею — новые территории. Даже такой термин у них появился об этих новых территориях, которые не так сильно им важны.

— Они объясняют, чего они типа достигли. И Путин говорил, что «Азовское море сейчас наше внутреннее». Он почему-то думает, что они смогут удержать Мариуполь.

— Да. Но чтобы осуществить эту мобилизацию, сплачивание населения, они говорят, что будет угроза именно территории России в международно признанных границах, то есть в Москве, другими словами. И здесь, мне кажется, мы должны им объяснить: нам ваш ни Белгород, ни Воронеж не нужны. Мы даже готовы открыть гуманитарный коридор по Крымскому мосту: пожалуйста, валите и живите как хотите. Мне кажется, этот тезис нужно проговаривать.

— По российскому телевидению, на пропагандистских каналах мы видим каких-то странных экспертов, но мы не видим военных. Было простое объяснение: Кремль и лично Путин очень боится военных. Он человек из КГБ, потому ФСБ ему ближе. Есть теория, что они боятся нового генерала Лебедя. Он в чеченских войнах участвовал и затем загадочно погиб. Действительно ли нет военных в российской пропаганде?

— Очень мало. Пожалуй, только можно определить Апты Ароновича Алаудинова. Это человек из Чечни, из клана Кадырова. Его иногда показывают. Этот представитель Тик-Ток войск рассказывает, как они будут «щелкать» американские, немецкие, английские танки. Это немного странно и немного смешно, потому что даже тот же Гиркин говорит, что чеченцы или кадыровцы всегда в третьем или четвертом эшелоне, и их задача – снимать кино и грабить.

То, что у Путина есть страхи перед военными, которые в теории могут вступить во время войны и политический вес, — это понятно. В качестве противовеса используется эта преступная группировка ПВК Вагнер. Это даже видно, как эта пропагандистская машина сменяет пленки. В один момент у них лучший герой — это кадыровцы, потом раз — и их нет. Затем — ЧВК Вагнер, то есть те, кто убивал своих, детей насиловал и грабил — показывают их как движущую силу войны. Потом раз и снова пилоты российской армейской авиации в шлемах. Эти люди вообще без имени.

Поэтому этот тезис имеет право на существование. Это видно по акцентам. Я убежден, что там нет такой опции, как вызвать на ковер руководителей СМИ. Они просто работают в рабочем порядке: сегодня мы делаем акценты на этом. Может, ковер — это слово и лишнее, потому что все происходит с помощью интернета или чего-нибудь другого.

— Есть фигура этого Пригожина. Кажется, что мы даже в украинском медиапространстве даже больше его обсуждаем, чем в российском. Если проанализировать последние пять-шесть месяцев, то мы увидели, что Пригожин и эти наемники якобы пообещали Путину взять Бахмут, мы видим действия с их стороны. Также мы видим, что Пригожин еще с лета прошлого года начал очень активно критиковать российское Минобороны. Мы видели обращение «вагнеровцов» матом к главе Генштаба РФ Герасимову. Институт изучения войны посвящает много времени тому, чтобы проанализировать противостояние между Пригожиным и Горкиным. Но ведь Гиркина нет в телевизоре, Гиркин есть в своих телеграм-каналах, где рассказывает о том, что у российской армии нет никаких шансов. Как вы оцениваете эти две фигуры?

— По-моему, надо определить, Гиркин — это представитель ультрафашистской части российского общества. Такой белый генерал (хотя он не генерал), рассказывающий в перерывах, как он приказывал без суда и следствия убивать украинцев, транслирует такого типа благородство. Вокруг него определенным образом крутится часть, которую можно назвать — «русские», эта правая часть.

Чтобы каким-то образом сбить Гиркина, чтобы он не стал набирать так называемый политический вес (так называемый, потому что это все же Россия), они создали другой ультрафашистский проект, который олицетворяет Пригожин. Он достаточно много делает публичных заявлений по Вооруженным силам Украины. Не стесняется вслух говорить какие-то комплементарные вещи о героизме. Это любопытный момент.

Но видите, между лягушками и гадюками (пусть они съедят друг друга) медийная борьба в ситуации, где есть монополия на информацию, очень управляема. Сейчас подлечили немного [подстреленного на Донбассе в жопу] Рогозина и спустили его тоже, он должен как-то на Гиркина давить. Соответственно Пригожин приглашает Гиркина на фронт, тот соответственно не очень хочет, потому что понимает, что его могут просто шлепнуть, а потом скажут, что это дикие украинцы не довезли его в Гаагу. Игоря Ивановича можно понять.

— Мы, конечно, ожидаем какой-то грызни между башнями Кремля. Кажется, она есть. Можно ли утверждать, что вертикаль Путина каким-то образом ослабляется? Или наоборот в этом хаосе он остается безальтернативной фигурой, потому что «что же будет дальше? Это придет Пригожин или будет воевать Кадыров с Шойгу»?

— Есть такая тема. По-моему, для западной аудитории они это продвигают: видите, Путин, конечно, военный преступник, но остальные — вообще отпетые, что ядерную бомбу могут сбросить.

Но я не уверен, что можно вообще в этом случае говорить о какой-то битве башен. Возможно, есть какие-то элементы лоббизма, но в части войны и мира принимает решение непосредственно Путин. Поэтому [нельзя] сказать, что кто-то кого-то двигает. Мне кажется, это больше история, которую эксперты раскладывают, вроде того, что Путин чем-то очень болен. Но смотришь, как он на коньках стоит, и можно ли предположить, что у него какой-нибудь жизненный ресурс закончился?

Медведчук подал голос. Он написал статью, где рассказывал, что здесь (в Украине — ред.) есть на кого опереться и создать некий пророссийский проект. А Медведчук прикольный чем? Его здесь ненавидят, а вот в Москве, мне кажется, его ненавидят еще больше, потому что он олицетворение человека, аккумулировавшего много лет ключевые финансовые потоки из России на создание пророссийских настроений, и все, извините, просрал.

— Есть отдельная часть пропаганды, это, конечно, Беларусь. Общаясь с белорусскими оппозиционерами, с представителями воюющего на территории Украины полка Калиновского мы понимаем, что белорусская пропаганда еще более безумная. У них НАТО «нападает» уже очень давно и Литва намерена откусить половину Беларуси. Что там происходит?

— Я смотрю на ключевые заявления Лукашенко непосредственно в вопросах войны и мира. Мне кажется, он все еще живет в этом страхе, который он испытал в 2020 году, когда были протесты. И его больше всего как раз беспокоят люди, воюющие на стороне Украины, — белорусы, в том числе в составе полка Калиновского.

Вопрос только в том, мне кажется, что не такое большое количество белорусов, которые могут с оружием в руках свергнуть Лукашенко. Их просто физически меньше. Но то, что он постоянно об этом говорит, кажется, [свидетельствует о том, что] этих людей он боится больше, чем НАТО. Потому что они как пассионарии готовы действовать, в отличие от НАТО. Не потому что НАТО чего-то боится, потому что все-таки никто экспансию не планирует и не планировал. Если бы они хотели, они бы это сделали. Он много лет, особенно после 2020 года, всех пытается испугать Альянсом. Но Североатлантический союз как был в своих границах, так и остается, в отличие от Беларуси.