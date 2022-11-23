Россия ломается, но не в ту сторону. Что и когда может остановить войну и почему Путин так боится сограждан — экспертиза экономиста 23 ноября, 07:11 Эксклюзив НВ Жизнь в маленьких селах и городах России вдали от цивилизации дает два пути на выбор — спиться или уйти в армию. Армию потому традиционно уважают как лучший выбор, поясняет экономист Максим Миронов (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Максим Миронов, российский экономист, преподающий в Мадридской бизнес-школе, объясняет, почему Запад не убил экономику России, а наоборот, даже немного ее поддержал, и прогнозирует, когда война станет непосильной ношей для агрессора.

К концу года, несмотря на очевидный санкционный пресс и ожидания экономистов, российская экономика не показала сокрушительного падения. В стране действительно деградирует ряд производственных отраслей, растет безработица и проявляется острый дефицит технологий. Большое количество представителей среднего класса и узких специалистов покидают страну в поисках более комфортной жизни. Однако все эти процессы пока не дают несомненно пессимистической картинки в российской повседневности. Более того, не становятся фактором, который меняет настроения россиян от поддержки войны в Украине к протесту против нее.

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О том, как сегодня выглядит экономика России и может ли экономическое давление Запада сделать свой результативный вклад в победу над Россией в ближайшем будущем НВ говорит с Максимом Мироновым, в прошлом — российским экономистом, а сегодня — профессором финансов в Мадридской бизнес-школе Институто де Эмпресає.

— Ожидания, что экономика России серьезно пошатнется к осени под гнетом войны и санкций было массовым, как у западных, так и у российских экономистов. Как мы видим, критического обрушения не произошло. На ваш взгляд, почему?

— Да, был экономический консенсус и прогноз, что все достаточно быстро обвалится. Я не знаю ни одного адекватного экономиста, который считал бы иначе. Все считали, что Запад будет экономически давить Россию до тех пор, пока война не закончится. С той интенсивностью, как он начал это делать в первые три недели войны. Если вы откроете новости первых трех недель, вы увидите, как быстро Запад стал внедрять жесткие санкции — тут же были заморожены резервы Центробанка в Америке и в Европе, куча ограничений на импорт, запрет пользования системами Visa, Master Card. То есть, пошел вал санкций очень мощных и серьезных. И все ожидали, что или Россия прекратит эту войну быстро или не прекратит, но санкции ее быстро добьют. И все ожидали, что продолжение этих санкций будет таким же серьезным. У меня есть два хороших друга-экономиста Олег Ицхоки и Сергей Гуриев, они оба писали об этом очень активно везде, особенно в немецкой прессе. Они писали на немецком колонки, поскольку Германия — главный потребитель российского газа, что ничего страшного с вами не случится, если вы перестанете потреблять российский газ со всеми цифрами, расчетами, ссылками на тех же немецких экономистов.

Но в этот момент, весь второй квартал, Германия и иже с ней не только прекратили покупать или стали покупать меньше. И по отгрузке, и по деньгам уже сейчас видно, что во втором квартале они увеличили закупки российских энергоносителей. Евросоюз, по июнь точно, стал существенно больше денег слать в Россию. И понятно, когда все надеялись, что Евросоюз будет сильно давить санкциями Россию, а после первых двух интенсивных недель это давление закончилось. Наоборот, европейцы испугались и начали запасаться впрок, покупать энергоносители по высоким ценам. В такой ситуации все прогнозы по поводу скорой кончины российской экономики обнулились, поскольку конъюнктура совсем другая.

— Но ведь сегодня поставки газа в Европу невозможны в прежних объемах даже физически. Так уже никто российский газ не покупает.

— Да, условия поменялись, но за второй квартал 2022 года, когда уже шла война, Евросоюз нарастил покупки энергоносителей, и это дало России определенную фору. Потому Путин, получив сильно много денег, решил шантажировать Европу, и в июле сам прекратил поставки в прежних объемах, а потом все случилось с Северным потоком, но, возможно, именно эффект заработанного во втором квартале мы видим в России сейчас.

— Авторитетный российский экономист Наталья Зубарвич говорит даже о некоем минимальном росте в 1% в добывающих сферах российской промышленности и замедлении падения в обрабатывающих. Это эффект войны или все еще эффект активной покупки газа Европой?

— Я не знаю о каком росте идет речь, поскольку из того, что вижу я, по всем ключевым сферам промышленности идет глубокое падение. Автомобильная промышленность в глубоком кризисе минус 60−70%, производство бытовой техники — минус 50%, производство газа — 25%, производство какой-нибудь фанеры — 30%. Все сильно упало. Да, есть небольшие сегменты промышленности, которые выиграли, например, военная промышленность, но она небольшая, Россия все-таки не СССР, ВПК — это небольшой процент экономики. Выросло, например, производство одежды, потому что импорт закрыли, но это все копейки.

— Объявленна мобилизация, и мы понимаем, что она не частичная. Это все требует перевода экономики на какой-то военный порядок функционирования, и Путин даже подписывал документы, которые на это осторожно намекали. Происходит ли этот переход?