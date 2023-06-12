«Он боится даже Медведева». Возможен ли заговор против Путина и кто ранее уже пытался это сделать — интервью NV 12 июня, 19:18 NV Премиум Диктатор Владимир Путин во время заседания Совета правительств СНГ, Сочи, 9 июня 2023 года (Фото:Host photo agency/Ramil Sitdikov via REUTERS)

Михаил Рубин, заместитель главного редактора издания Проект, рассказал в интервью Radio NV, как российский диктатор Владимир Путин крайне параноидально боится вероятности переворота в России и среди угроз рассматривает даже бывшего президента Дмитрия Медведева.

— Вы делаете вывод из вашего расследования, что вообще-то Путин переворотов боится. На основании чего вы такие выводы делаете?

— На самом деле, да, когда все люди на YouTube видят заголовки «Заговоры против Путина», это еще так подается немножко, мы хотели, чтобы это выглядело мистически, конечно, потому что оформление важно. И возникает сразу, конечно, логичное подозрение, не конспирология, не паранойя, которой, конечно, очень много сейчас, несмотря на все. Хотя, знаете, живем в такое время, шутят сейчас удачно мои коллеги, такое время, когда вся конспирология сбылась. Путин напал на Украину. Пару лет назад можно было бы только смеяться над тем, над чем сейчас люди плачут.

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Поэтому вот такое сейчас время, поэтому такие темы сейчас актуальны. Дело в том, что мы не сделали ни грамма конспирологии, наоборот я боюсь, что мы скорее не нашли многого, и мы собрали самые очевидные кейсы, когда Путин боялся заговора. Это первое. Второе. Мы опираемся на в основном открытые данные. Например, история про Касьянова, про заговор Касьянова, Березовского и Немцова 2004 года. Во-первых, об этом рассказывал когда-то сам Касьянов.