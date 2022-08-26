Путин не сумасшедший, но безумный. Что на самом деле может стать раздражителем для диктатора в войне против Украины — Рахманин 26 августа, 14:40 Владимир Путин действует исходя из собственной логики, считает Рахманин (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин действует вполне логично, но лишь в своей собственной реальности, убежден народный депутат Сергей Рахманин, член Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Таким мнением Рахманин поделился в интервью НВ, комментируя дискуссию о том, могут ли взрывы в Крыму стать особым раздражителем для Путина и спровоцировать его на определенные действия.



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«Я несколько раз говорил и убежден в этом: Путин не сумасшедший, Путин безумный. В чем разница? Он абсолютно логичен в своей собственной реальности. Он оторван от действительности, мыслит совсем другими категориями. Он создал себе воображаемый мир и в этом воображаемом мире считает себя мессией», — напомнил Рахманин.

По его словам, даже западные разведки утверждают, что Путин абсолютно искренне считает: война, которая происходит на украинских территориях, это не война между Украиной и Россией, а бой между Россией и Западом.

«И вся его логика очень специфична, но все равно имеющаяся логика его поступков подчиняется этому представлению. Если бы, например, Соединенные Штаты предоставили нам ракету ATACMS и мы, использовав эту ракету, обстреляли бы, например, аэродром Саки. Это был бы для Путина вызов. Не сам по себе удар по Крыму, а удар, нанесенный американским оружием.», — привел пример Рахманин.

Он подчеркнул, что если бы такой удар нанесли украинцы с помощью диверсии или беспилотного летательного аппарата, запущенного с оккупированной территории, или каким-либо другим способом, для Путина это раздражителем не является.

Для него является раздражителем увеличение количества, качества иностранной помощи Украине, это для него дополнительный раздражитель», — убежден нардеп. Именно поэтому, отмечает Рахманин, удар по Крыму – например, ATACMS из М142 или М270 – был бы для него существенным раздражителем.

«Я сейчас пытаюсь вам просчитать логику Запада, он был бы тем раздражителем, который мог бы привести к жестким неожиданным или непредсказуемым, или очень неприятным последствиям. А применение украинцами тех средств, которые у них есть, считается, что это не будет возбудителем для Путина, он это переживет. Для него это не та красная линия, которая принуждает его к каким-то жестким шагам. Это так, как я понимаю логику Запада, как он пытается ее аргументировать в общении с украинцами.», — резюмировал Рахманин.

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