«Маниакально дергал ногами». Таблоиды обсуждают новые странности в поведении Путина во время двух встреч со школьниками 6 сентября, 13:31 Путин на встрече с молодежью на Камчатке, 5 сентября (Фото:Sputnik/Alexey Kudenko/Pool via REUTERS)

Несколько новых публичных появлений российского диктатора Владимира Путина вновь спровоцировали волну слухов об истинном состоянии его здоровья.

И если недавно западные таблоиды обсуждали уже входящую в привычку манеру Путина хвататься за стол правой рукой на всех официальных встречах, то теперь их внимание привлекли странные движения ног 69-летнего диктатора во время новых поездок.

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1 сентября Владимир Путин провел провел открытый урок Разговор о важном в Калининграде — открывая серию новых «внеклассных» пропагандистских занятий о войне для российских школьников, которые пытаются сделать обязательными для посещения, как писали Медуза и Медиазона.

А 5 сентября Путин побывал на Камчатке, где снова встретился с российскими подростками — участниками Всероссийского молодежного экологического форума Экосистема. Заповедный край.

Антураж обеих встреч был схожим: Путин сидел на стуле перед группой детей, общаясь с ними и крепко сжимая микрофон.

Однако при этом он делал неестественные движения ногами, ерзал на стуле и периодически хватался свободной рукой за его подлокотник, подметили британский таблоид Daily Mail и американское издание аналогичной ниши New York Post. При этом в репортажах федеральных каналов Путина в основном показывали лишь по грудь, не фокусируя внимание на его ногах.

Daily Mail пишет, что выступление Путина перед российской молодежью на Камчатке было «бессвязным», выглядел он «неловко», а ноги его «дрожали». «Он неоднократно постукивал обеими ногами по полу и хватался за подлокотник, будто для поддержки, заявив детям: «Жить надо ради того, за что можно умереть», — пишет британское издание. Путин также путанно попытался доказать, что именно Россию следует называть «страной восходящего солнца», поскольку ее территории находятся восточнее Японии и даже восточнее Новой Зеландии (последний факт не соответствует действительности).

Это произошло «всего через несколько дней после аналогичного появления [Путина], когда он разговаривал со школьниками, маниакально дергая ногами и крепко сжимая подлокотник», отмечает Daily Mail.



Издание напоминает, что в последнее время 69-летний диктатор оказался «в центре многочисленных слухов о его здоровье, поскольку регулярно подергивался и пошатывался на публике», а также из-за кажущихся свидетельств того, что Путин «не полностью контролирует свои конечности».

На фоне предположений том, что Путин может быть болен раком, страдать от проявлений паркинсонизма или ранних признаков болезни Паркинсона, особое внимание привлек и тот факт, что перед встречей с диктатором в Калининграде (1 сентября) каждый из детей должен был провести две недели в карантине.

New York Post аналогично отмечает, что во время визита на Камчатку (5 сентября) у Путина «дрожали ноги» и он странно «ерзал на стуле» — в чем можно усмотреть «еще одно свидетельство предполагаемых проблем со здоровьем Путина».

Однако New York Post напоминает и о недавних заявлениях директора ЦРУ Уильяма Бернса и главы британской разведки МИ-6 Ричарда Мура, которые опровергли слухи о серьезных болезнях диктатора.

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