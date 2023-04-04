Путин 5 апреля проведет заседание совбеза, планирует говорить об оккупированных территориях Украины

4 апреля, 17:08
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Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

В среду, 5 апреля российский диктатор Владимир Путин проведет заседание совета безопасности.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.

На заседании планируют «рассмотреть вопросы» «правопорядка и общественной безопасности» на оккупированных территориях Украины.

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Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Путин встретится с белорусским диктатором Александром Лукашенко в четверг, 6 апреля.

Они могут обсудить вопросы, связанные с «безопасностью», с учетом «недружественного окружения».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Оккупант Война России против Украины

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