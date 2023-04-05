Путин сегодня проведет заседание совбеза, планирует говорить об оккупированных территориях Украины
Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)
В среду, 5 апреля, российский диктатор Владимир Путин проведет заседание совета безопасности.
Об этом сообщили в Кремле.
На заседании планируют «рассмотреть вопросы» «правопорядка и общественной безопасности» на оккупированных территориях Украины.
С основным докладом выступит глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Путин встретится с белорусским диктатором Александром Лукашенко в четверг, 6 апреля.
Они могут обсудить вопросы, связанные с «безопасностью», с учетом «недружественного окружения».