«Никто серьезно Путину не изменил». Для правящего класса России за год не возникло никакой стратегии выхода — Преображенский 22 февраля, 15:53 Российские топ-чиновники слушают трансляцию обращения Владимира Путина к Федеральному собранию (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV констатировал, что за год после начала войны России против Украины для правящего класса РФ не появилось никакой стратегии выхода из ситуации, а его представители остались верны российскому диктатору Владимиру Путину.



Как отметил в эфире Radio NV Преображенский, большая часть послания Путина к Федеральному собранию РФ была адресована российскому правящему классу.

Он обратил внимание на то, что выступление российского диктатора состоялось 21 февраля — ровно через год после того, как 21 февраля 2022 года он публично унизил российских высших чиновников, заставив их поддержать вторжение в Украину, которое он уже начинал.

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«И сейчас они все собрались снова в зале. И он показывает, что за год никто серьезно ему не изменил, а те несколько человек из крупного бизнеса, которые покинули страну (о них он отдельно тоже сказал), сидят в своих арестованных домах, не могут пользоваться своими капиталами, и он ждет их назад в Россию. Для российского правящего класса никакой стратегии выхода: предательства Путина, бегства от него за этот год не возникло и Путин этому очень рад», — констатировал Преображенский.

21 февраля состоялась трансляция записи заседания Совбеза РФ, на котором обсуждалось признание «независимости» «Л/ДНР». Путин вынудил участников заседания заявить о своем согласии с этим решением. Одновременно Россия значительно активизировала боевые действия на линии разграничения с ОРДЛО.

Некоторые участники заседания заметно нервничали.