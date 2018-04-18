Путаница вокруг санкций: Хейли рассказала об "идеальных" отношениях с Трампом

Посол США при ООН Никки Хейли заявила, что ее отношения с президентом США Дональдом Трампом "идеальны" на фоне путаницы вокруг заявлений о новых санкциях против РФ.

В частности, на вопрос журналиста о ее отношениях с главой Белого дома Хейли ответила: "Идеально". И подтвердила свои слова характерным жестом.

Напомним, что Никки Хейли анонсировала в воскресенье, что Вашингтон готовит новые санкции против России за поддержку президента Сирии Башара Асада. Однако санкции не были объявлены. А источники в Белом доме сообщили, что Трамп отложил дальнейшие действия против Москвы.

Американская пресса сообщила, что Дональд Трамп узнал о намерении американских властей ввести санкции против РФ, когда смотрел телевизор.

Главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу сказал, что Хейли "забежала вперед" и что "возможно произошла какая-то мгновенная путаница". Хейли отрицает, что допустила ошибку.