Путаница вокруг санкций: Хейли рассказала об "идеальных" отношениях с Трампом

Посол США при ООН Никки Хейли заявила, что ее отношения с президентом США Дональдом Трампом "идеальны" на фоне путаницы вокруг заявлений о новых санкциях против РФ.

В частности, на вопрос журналиста о ее отношениях с главой Белого дома Хейли ответила: "Идеально". И подтвердила свои слова характерным жестом.

#Breaking @NikkiHaley says her relationship with President Trump is “perfect” and gives a thumbs up @CBSNews @USUN @POTUS @CBSEveningNews pic.twitter.com/GhtXlajyuU