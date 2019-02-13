Пустые вокзалы и рекордные пробки. В Бельгии началась масштабная забастовка профсоюзов Сегодня, 11:01 3547 Цей матеріал також доступний українською EPA Сотрудники аэропортов присоединились к забастовке EPA

В среду, 13 февраля, в Бельгии началась масштабная забастовка профсоюзов.

Как сообщает Радио Свобода, к протестам присоединились авиадиспетчеры, сотрудники общественного транспорта, почты, портов, а также медицинских, образовательных и других коммунальных учреждений.

О присоединении к забастовке объявили пожарные, правоохранители и коммерческие организации.

Железнодорожные и автобусные вокзалы пустуют, а на дорогах зафиксированы рекордные пробки.

В аэропортах отменены все рейсы. Исключение составляют лишь правительственные, военные вылеты и посадки, а также вынужденые рейсы из-за чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что забастовка может помешать встрече 29 министров обороны, которая запланирована в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

Ранее крупнейшая авиакомпания Brussels Airlines объявила об отмене всех рейсов в связи с масштабной забастовкой в стране.

Среди требований работников: повышение заработной платы, увеличение времени отдыха и повышение пенсий.