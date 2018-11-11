"Пусть весь мир подождет" – Путин приехал последним на церемонию в Париже

Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал последний на церемонию, посвященную столетию окончания Первой мировой войны.
Об этом сообщает Le Figaro.
Он приехал отдельно от других мировых лидеров по соображениям безопасности. Российский глава пожал руку Дональду Трампу и показал ему пальцем вверх жест "супер". Также он и поздоровался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Напомним, во французской столице Париже проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.
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