В Брянской области уничтожили российскую пусковую установку С-300 — СМИ
Пусковую установку С-300 уничтожили с помощью беспилотников (Фото:Andrey Korchagin/flickr.com)
В российской Брянской области утром в четверг, 29 декабря, была уничтожена пусковая установка С-300, сообщает Telegram-канал ASTRA.
Источник канала рассказал, что утром Унечский район Брянской области подвергся массированному обстрелу.
Беспилотники сбросили взрывные устройства по позициям МО РФ, в результате чего была выведена из строя установка С-300.
21 декабря сообщалось, что в Брянской области РФ дрон-камикадзе поразил здание районных электросетей.