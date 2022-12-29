В Брянской области уничтожили российскую пусковую установку С-300 — СМИ 29 декабря, 12:35 Пусковую установку С-300 уничтожили с помощью беспилотников (Фото:Andrey Korchagin/flickr.com)

В российской Брянской области утром в четверг, 29 декабря, была уничтожена пусковая установка С-300, сообщает Telegram-канал ASTRA.



Источник канала рассказал, что утром Унечский район Брянской области подвергся массированному обстрелу.

Беспилотники сбросили взрывные устройства по позициям МО РФ, в результате чего была выведена из строя установка С-300.

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21 декабря сообщалось, что в Брянской области РФ дрон-камикадзе поразил здание районных электросетей.