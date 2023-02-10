Польша может закрыть все пункты пропуска на границе с Беларусью — премьер 10 февраля, 14:54 Моравецкий не исключил, что на границе с Беларусью закроют все пункты пропуска (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Польша может закрыть все пункты пропуска на границе с Беларусью из-за роста напряженности.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы не исключаем закрытия других переходов с Беларусью. Причиной закрытия пограничного перехода Бобровники является растущая напряженность в отношениях с Беларусью», — отметил он.

Видео дня

Моравецкий добавил, что Россия и Кремль относятся к Беларуси инструментально.

«Это становится все более опасным для нас, для Украины и Европы», — резюмировал он.

Ранее на польско-белорусской границе функционировали шесть пунктов пропуска, а до 10 февраля — три. С 10 февраля Польша в одностороннем порядке закрыла один из крупнейших КПП Бобровники.

Это стало реакцией на приговор журналисту польского телеканала Анджею Почобуту, Гродненский областной суд Беларуси посадил его на восемь лет по обвинению в терроризме. Правозащитники признали его политзаключенным.

На данный момент работает один пункт пропуска для проезда легковых авто, и еще один — для грузовых.