Диктатор не в ресурсе. Психолог проанализировал последние неподготовленные выступления Путина, амбиции Пригожина и беспорядок в Кремле. Интервью NV 19 января, 20:20 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ilya Pitalyov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин 18 января заявил, что так называемая «спецоперация» — это якобы «попытка прекратить войну». Он также повторил фейк о якобы «защите наших людей, которые на этих территориях проживают».

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал, написав в Twitter: «Путин очень предсказуем в своем «оруэллизме»: «СВО — это попытка прекратить войну… Война — это мир… Рабство — это свобода… Оккупированные земли Донбасса — это историческая часть России под диким названием «Л/ДНР»».

Видео дня

А глава МИД РФ Сергей Лавров тоже оскандалился с заявлением, в котором сравнил противодействие российской агрессии с Холокостом.

Психолог Валентин Ким проанализировал интервью Radio NV эти заявления и поведение кремлевских чиновников.

— Снова россияне переводят свой нацизм на других, хотя, по сути, нацизмом и фашизмом именно они занимаются. Уже даже Европейский еврейский конгресс отреагировал на слова Лаврова. И это уже не впервые. Чего российские вожди стремятся добиться такими заявлениями?

— В последнее время их заявления все больше напоминают рефлексию. Они просто проживают, что с ними происходит и некоторые заявления вообще не подготовлены. Они рефлексивны, рефлекторны.

Они действуют так, как им вздумается, без подготовки, не учитывая особенностей своих речевых конструкций и не думая, какие последствия это возымеет.

Мне кажется, это свидетельство некоторого беспорядка, который сейчас происходит в Кремле. И свидетельство того, что ни протокольная служба, ни спичрайтеры не могут догнать мнение своих руководителей.

Действительно, мы видим множество заявлений, которые не подготовлены, не обоснованы, не продуманы. Но все это свидетельствует о том, что российские вожди продолжают работать только на внутреннего наблюдателя, на внутренний заказ, то есть на россиян. Им безразлично, как это будет восприниматься за границей.

— К этому относятся слова Лаврова, заявившего: «Эта война когда-нибудь закончится, мы отстоим правду, но как дальше жить, я не представляю себе»? Он это говорил об отношениях с европейскими странами, но прозвучало как-то по Фрейду на самом деле.

— Я смотрел это его выступление. Он действительно не представляет, как строить отношения. И он вроде бы пытался в этой фразе заложить тот смысл, что эта западная дипломатия виновата в том, что она разрушила дипломатические отношения с Россией. Вроде бы теперь сложно будет построить какой-либо диалог. [Он пытался] переложить таким образом вину на западную дипломатию.

Но, учитывая, насколько у него было угрюмое лицо, это действительно по Фрейду. Это демонстрация того, что он чувствует: он не представляет, как в таких условиях он должен работать. В этой фразе очень много всего внутреннего и эмоционального именно о Лаврове, а не о дипломатии.

— Перед выступлением Путина инфопространством разгонялся тезис, что он может что-то объявить, что эта речь будет какой-то ключевой, определяющей. Но, наконец, ничего, кроме слабеньких пропагандистских заявлений, не было. И это уже не первый раз. Для чего они это делают?

— У меня создается впечатление, что [спикер Путина Дмитрий] Песков пытается отработать свой ежегодный план мероприятий, несмотря на то, хочет ли Путин выступать, или не хочет, и вообще ли уместно его выпускать к людям или неуместно.

Есть такая российская пословица: замахнулись на рубль, ударили на копейку. Вот так у них получилось. Задор было достаточно мощный, что сейчас выйдет Путин и… Это, конечно, связано с тем, что в последние месяцы Путин отсутствовал в медийном пространстве. А для Пескова, да и вообще для Кремля необходимо все же, чтобы вождь постоянно был в телевизоре. И чтобы появление в телевизоре вождя было мощным событием, а мощи не хватает. Поэтому они пытаются эту мощь придумать, высосать из пальца, скажем так.

И попытка презентовать это выступление во время путешествия Путина в Санкт-Петербург как нечто огромное, масштабное, как нечто имеющее значение — это, мне кажется, как раз и связано с тем дефицитом Путина на телеэкранах, который произошел в последнее время в РФ.

Путин отменил несколько мероприятий, он впервые за долгое время не играл в хоккей на Красной площади, отменили его прямую линию с народом, отменили общение с Федеральным собранием, что прописано, насколько я помню, в российской Конституции. Все это было отменено. И вот они пытались сделать инфоповод прямо из такого его путешествия. Действительно: замахнулись на рубль, а ударили по копейке.

— Путин также говорил, что развязывание им войны — это попытка прекратить войну. Здесь мы от Фрейда переходим к Оруэллу: война — это мир, свобода — это рабство. Таков вопрос: человеческий мозг или, может быть, российский мозг настолько слаб, что ему можно вот так просто это упарить? Почему это действует на россиян?

— XX век доказал, что можно любую идею впарить огромному количеству людей. То есть человек склонен к тому, чтобы присоединяться к каким-либо идеям, исповедовать ту или иную теорию, пытаться ее защитить. А развитие пропаганды, которое произошло в XX веке и сейчас усовершенствовалось, помогает эти идеи интегрировать в сознательное человеческое и даже в человеческое подсознательное.

Мы видим, как резко меняется отношение россиян, например, к иностранцам. Мы помним, как постепенно раскачивался этот великодержавный российский шовинизм в нулевых годах или после 2014 года, когда уже начали откровенно обвинять Запад. А когда проходил Мундиаль в РФ, Россия сразу быстро переобулась и продемонстрировала совсем другие вещи: открытость, искренность, не было никаких эксцессов. Только закончился Мундиаль — снова переобулись и снова начали накачивать россиян этой агрессией, и жителя РФ это воспринимают.



Это свидетельствует о том, что современные пропагандистские технологии помогают делать с человеческой массой любые вещи. И особенно это проявляется в таких тоталитарных обществах, как Российская Федерация сейчас. Им это действительно очень легко дается и достаточно эффективно работает с ним.



— Что можно сказать о физиологическом и психическом состоянии Путина во время его последних выступлений, которых все меньше?

— Их все меньше, потому что Путин находится не в ресурсе.

Что касается последнего мероприятия, то я еще никогда не видел, чтобы Путин настолько скучал. Ему подобрали очень осторожно и очень внимательно необходимую аудиторию, к которой он обращался, от которой он получал вопросы. Ему было скучно. Он сидел, скучал, подпирал свои щеки ладошками, потому что это была чисто формальная процедура, ему необходимо было хоть где-нибудь появиться.

И вообще состояние Путина — это скука. Это было откровенно видно. Его ответы были оживленными только тогда, когда он начинал нести «отсебятину», когда он снова начинал рассказывать о коварном Западе, когда начинал реагировать на появление таких российских ура-патриотов, которые заявляли, что необходимо продолжать эту их СВО. И когда он начинал объяснять логику собственных поступков, почему они начали эту войну по-оруэлловски «война — это мир», почему необходимо распространять советские идеи по отношению ко Второй мировой войне, которую они называют великой отечественной.

Это были очень редкие минуты, когда Путин включался, когда он нес вот этот бред, но это свидетельство того, что он в это действительно верит. Человек, который находится в этом информационном вакууме, постоянно потребляет только очень осторожно подобранные информационные блоки. Все, что он потребляет, должно соответствовать какому-либо замыслу.

И этот человек действительно верит в коварный Запад, в неонацистов и самое главное в свое мессианство. Это то, что не было характерно для Путина до того момента, пока он не стал президентом Российской Федерации. После этого произошла такая трансформация. Его личность нуждается в какой-то идее, ради которой можно дальше руководить государством и эта идея — это восстановление прошлого. В этом смысле он видит себя как мессию, он несет идею «русского мира», идею советщины других народов.

— О возможных терках между башнями Кремля. Что можно сказать сейчас об окружении Путина? В публичной плоскости мы видим, что разворачивается противостояние между главой ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и силовым блоком (министром обороны Шойгу, руководителем Генштаба Герасимовым). Впрочем, есть мнение, что Путин только разыгрывает это противостояние, что на самом деле никакого конфликта нет. Как вы это оцениваете?

— Такие особенности поведения башен Кремля присущи такой организационной структуре. В любом обществе, в котором есть диктатор, тоталитарный лидер или монарх, среди элит всегда будет происходить конкуренция за доступ к единственному лицу, которое имеет власть и может этой властью поделиться. Потому конкуренция происходит всегда.

И вряд ли когда-то за время правления того же Сталина не было конкуренции, всегда происходила. Мы с вами с уроков истории помним, чем это кончалось для некоторых башен Кремля в те времена.

Так и у Владимира Путина. Не потому, что он подражает Сталину, а потому, что структура власти, которая построена в Российской Федерации, провоцирует именно такие социальные процессы. Множество людей хочет получить власть и деньги. Для этого необходимо получить доступ к первой персоне. За этот доступ нужно конкурировать с другими такими же кандидатами, как ты сам. И именно поэтому Путин не может не разыгрывать такую карту. Любой человек в его должности начнет действовать так же, потому что это поведение, которое формируется благодаря этим социальным процессам.

И мы видим, что сейчас на кону ставка Герасимов-Пригожин, корпоративные элиты и местные элиты типа Кадырова. Это может очень быстро смениться противостоянием между ФСБ и ФСО, противостоянием между бизнесом и государственниками, между финансовым сектором и культурным.

Всегда такие противостояния могут быть. Прямо сейчас, скажем так, где тонко, там и рвется. Сейчас идет война. Больше внимания уделяется именно военным вопросам, и поэтому мы больше наблюдаем эту войну башен Кремля именно в военной сфере.

— У Пригожина есть политические амбиции? Он раньше был непубличным человеком, а теперь постоянно где-то появляется, что-то заявляет.

— Очень интересная личность Пригожин. Не потому, что Пригожин сам по себе интересен, а потому, что в такие моменты исторического развития на поверхность выползают такие непонятные личности. Пригожин с его хтонизмом, тягой к смерти, с его умением (не будем отнимать у него плюсы) работать с таким низовым народом, весьма интересная личность. И он действительно раскрывает огромные мощности, которые Путин может приобрести. А это обязательно приводит к тому, что у него появляются амбиции. Я уверен, что такие амбиции у него есть.

Сейчас они распространяются на военных, на Генштаб, на его противостояние с Герасимовым и тем же Шойгу. Я не знаю, насколько эти амбиции у Пригожина мощные, но они действительно есть, они появляются. Почему? Сейчас такие времена. Он решил схватить эту синюю птицу за хвост и попасть на более высокий уровень влияния. Во многом Пригожин — это человек, который «кормился» где-то на задворках. Он выполнял какие-то заказы в странах третьего мира, получал какие-то заказы из Кремля, но полномочной фигурой на этой шахматной доске он не был. И сейчас у него есть возможность. Он за нее конкурирует с военными.