Магия грибов. Психоделические лекарства продолжат захватывать общественное сознание — The Economist 31 января, 21:45 Эксклюзив NV Грибы рода псилоцибе (Фото:DEA/Handout via REUTERS)

Наташа Лодер, редактор материалов The Economist о политике в области здравоохранения, рассказывает, где разрешат лечение психоделическими препаратами в ближайшее время.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Прийдешній рік відзначиться низкою віх для ери психоделічних лікарських засобів, що перебуває на стадії зародження. Завершиться друге випробування ІІІ фази [клінічних досліджень] рекреаційного наркотику MDMA [екстазі] для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Якщо воно підтвердить результати першого випробування, яке відбулося у 2021 році, то у 2023-му Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) розгляне питання схвалення MDMA. Наразі ж корпорація суспільного блага MAPS продемонструвала, що три дози MDMA разом із курсом терапії протягом 18 тижнів можуть істотно зменшити симптоми ПТСР.

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Невідомо, скільки часу знадобиться FDA для розгляду препарату та чи буде його схвалено. Але рішення прийматимуть за прискореною процедурою, оскільки нинішні методи лікування ПТСР дуже обмежені. Затвердження ліків від ПТСР спонукало б MAPS до розширення досліджень, аби підтримати використання препарату за іншими показаннями, зазначає Берра Язар-Клосінскі, директор із наукової роботи цієї організації. Це можуть бути розлади харчової поведінки та тривожні розлади.