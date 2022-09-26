В Германии отстранили управляющего энергокомпании, который ездил на псевдореферендум в качестве «наблюдателя» 26 сентября, 16:58 Штефан Шаллер (крайний слева) выдавал себя за «наблюдателя» на фейковом референдуме на захваченных территориях Запорожской области (Фото:ewf.de)

В Германии освободили от исполнения обязанностей управляющего энергокомпании Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) в Гессене Штефана Шаллера после его поездки на псевдореферендум, организованный российскими оккупантами на временно захваченных украинских территориях.

Как сообщает Der Spiegel в понедельник, 26 сентября, в федеральной земле Гессен заявили, что отстранение Шаллера было реакцией «на его работу наблюдателем на незаконных фиктивных российских референдумах в Украине». Решение приняли единогласно, после этого будет обсуждаться вопрос об увольнении Шаллера.



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«Поведение управляющего директора явно нарушает мировоззрение, моральные ценности и философию компании, которая решительно отвергает нарушения международного права и любые формы насилия», — заявил председатель наблюдательного совета компании Юрген ван дер Хорст.

Сообщается, что такое решение должно «не только послать четкий сигнал, но и предотвратить ущерб компании». Шаллер до этого заявлял, что ездил на псевдореферендум в Запорожской области в качестве «наблюдателя». Он на камеры российских СМИ повторял штампы кремлевской пропаганды и утверждал, что «все очень хорошо организовано» и «народ в восторге».

Ранее в Минреинтеграции сообщили, что псевдореферендумы оккупантов посетили представители восьми стран, кроме самой России: Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР.

С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.



Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.



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