Прятал останки жертв в цветочных горшках: канадский серийный убийца признался в убийстве восьми мужчин
В Канаде ландшафтный дизайнер Брюс Макартур признался
в убийстве восьми человек в период с 2010 по 2017 год.
Как сообщает CBC News, он признал себя
виновным по всем восьми пунктам обвинения, ему вменяют умышленное убийство восьми
мужчин без смягчающих вину обстоятельств.
67-летний Брюс Макартур, занимающийся ландшафтным
дизайном, закапывал останки своих жертв на территории владений, где он работал,
в частности, в цветочных горшках. Он был задержан в январе 2018 года после
того, как полиция обнаружила связь между убийствами мужчин из так называемого
района Gay Village в Торонто.
Адвокат Майкл Кантлон раскрыл некоторые подробности
убийств. По его словам, каждое убийство было тщательно обдумано и спланировано,
в шести случаях преступления были совершены на сексуальной почве.
По его словам, во время обыска в спальне
Макартура полиция обнаружила сумку со скотчем, хирургической перчаткой, веревкой
и пластиковыми хомутами.