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Прятал останки жертв в цветочных горшках: канадский серийный убийца признался в убийстве восьми мужчин

Сегодня, 21:11
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Bruce McArthur/Facebook

Брюс Макартур убил по меньшей мере восемь мужчин

В Канаде ландшафтный дизайнер Брюс Макартур признался в убийстве восьми человек в период с 2010 по 2017 год.

Как сообщает CBC News, он признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения, ему вменяют умышленное убийство восьми мужчин без смягчающих вину обстоятельств.

67-летний Брюс Макартур, занимающийся ландшафтным дизайном, закапывал останки своих жертв на территории владений, где он работал, в частности, в цветочных горшках. Он был задержан в январе 2018 года после того, как полиция обнаружила связь между убийствами мужчин из так называемого района Gay Village в Торонто.

Адвокат Майкл Кантлон раскрыл некоторые подробности убийств. По его словам, каждое убийство было тщательно обдумано и спланировано, в шести случаях преступления были совершены на сексуальной почве.

По его словам, во время обыска в спальне Макартура полиция обнаружила сумку со скотчем, хирургической перчаткой, веревкой и пластиковыми хомутами.

Теги:   Торонто Убийства Канада

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