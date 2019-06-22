Рейтинги «прямой линии» с Путиным в Москве упали до минимума с 2013 года Сегодня, 11:49 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / SPUTNIK REUTERS / SPUTNIK

Рейтинг ежегодной «прямой линии с Владимиром Путиным» среди жителей Москвы оказался минимальным с 2013 года.

Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на данные российских СМИ.

Рейтинг трансляции составил 6,8 процентов. Это количество людей, смотревших «Прямую линию» от общей численности населения Москвы. Доля телевизионной аудитории составила 52,5 процента. Всего трансляцию смотрело около миллиона москвичей. При этом, согласно опубликованным данным, жителей столицы больше заинтересовала вторая часть передачи.

Как сообщает русская служба Радио Свобода, рейтинг «Прямой линии с Путиным» среди москвичей снижается четвертый год подряд. В 2015 году рейтинг в Москве составил 12,7 процентов, а доля аудитории 61,6 процентов. В 2018 рейтинг снизился до 8,1 процента, а доля телевизионной аудитории составила 54,1 процента.

В прошлом году трансляцию смотрело около 6 млн россиян, что стало минимальным показателем с 2011 года. Данных относительно нынешнего рейтинга «Прямой линии» по всей России пока нет.