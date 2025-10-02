Шел рядом около 300 метров. Катер из РФ дрейфовал вблизи газопровода в Балтийском море неподалеку от берегов Польши

По словам пресс-секретаря МВД Польши Каролины Галецкой, инцидент с российским катером произошел около 6:30 — недалеко от порта Щецин (Фото: Kapitel/Wikipedia)

2 октября российский катер на 20 минут останавливался вблизи газопровода в Балтийском море неподалеку от польского города Щецин. Об этом заявил пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая, сообщила польская радиостанция RMF24.

По ее словам, инцидент произошел около 6:30. Сперва пограничники, используя системы наблюдения, заметили российский катер, плывущий в балтийской акватории в направлении России.

Реклама

В какой-то момент судно оказалось в непосредственной близости от газопровода — около 300 метров оно дрейфовало вблизи него. Около 6:30 катер остановился на 20 минут в районе газопровода — российский катер остановился на 20 минут возле газопровода, пограничникам пришлось вмешаться, заявил Галецкая.

В свою очередь, пресс-секретарь Управления морских портов Щецин и Свиноуйсьце Вероника Гоцловска подчеркнула, что данные объекты находятся под круглосуточной охраной и наблюдением. «В последние дни мы не зафиксировали никаких инцидентов непосредственно на их территории», — сообщила она.

Гоцловска отметила, что все инциденты или даже наименее тревожные ситуации в соответствии с процедурами сообщаются соответствующим службам, которые ответственны за безопасность.

Затем на пресс-конференции инцидент прокомментировал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он заявил, что в таких и подобных ситуациях официальная Варша должна быть «очень осторожной, вмешиваться решительно, но с умом».

Чиновник также подчеркнул, что польские службы должны контролировать теневой флот РФ, то есть сеть судов, часто принадлежащих неясным субъектам и не имеющих страховки, используемых, в частности, Россией для обхода международных экономических санкций и торговли нефтью.

Кроме того, о данном инциденте на Балтийском море сообщил и премьер Польши Дональд Туск, которые сейчас пребывает на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Он принял участие в панельной дискуссии вместе с президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я получил сообщение из Варшавы. Имеем очередной инцидент возле порта Щецин. Это российские корабли, и на самом деле у нас в нашем регионе и на Балтийском море каждую неделю, почти каждый день, происходят новые инциденты. (…) Мы должны положить конец такого рода иллюзиям. Первой иллюзией было и остается то, что войны нет. Некоторым из нас нравится такое определение, как полная агрессия, инциденты или провокация. Нет, это война. Новый вид войны, очень сложный, но это война, — подытожил Туск.

2 октября польское издание Gazeta Wyborcza, ссылаясь на источники, близкие к прокуратуре и Агентству внутренней безопасности, сообщила, что российские спецслужбы могли готовить серию диверсий на территории Польши, а также в соседних странах — Литве и Германии — используя дроны и взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы.

По словам правоохранителей, их исследование касается задержанного Владислава Г., которого подозревают в работе на ГРУ Минобороны РФ

Следователи сообщают, что кураторы поручили ему взять лопату, выкопать на кладбище заранее подготовленные консервные банки — привезенные агентами РФ, которые крепятся к дронам и замаскированы под обычную кукурузу — и оставить их в указанном месте вблизи города Лодзь.

«По нашей версии, российская военная разведка, ГРУ, готовила теракты с использованием дронов и консервных банок, содержащих мощную взрывчатку вместо кукурузы», — подытожили источники издания.