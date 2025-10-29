Об этом в среду, 29 октября, сообщил аналитический портал Defense Express.

Это уже далеко не первое подобное обещание. С 2020 года Путин регулярно повторяет, что Сармат «вот-вот заступит на боевое дежурство». В феврале 2024 года он заявлял о «скорой демонстрации» ракеты в районах базирования, в 2023 году — дважды «анонсировал» ее готовность, а еще раньше это же обещал тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Defense Express добавляет, что несмотря на все громкие заявления, никаких доказательств того, что ракета действительно поставлена на боевое дежурство, нет. По советским нормам для принятия межконтинентальной ракеты на вооружение нужно не менее десяти успешных испытательных пусков подряд — а таких данных в случае с Сарматом в РФ не обнародовали, отметили аналитики.

В Кремле же продолжают продвигать пропагандистский тезис о том, что Сармат с дальностью полета 18 тысяч километров якобы способен атаковать США «через Южный полюс» — хотя, кажется, в Москве просто давно не пользовались глобусами.

РС-28 Сармат является модернизированной версией советской ракеты Р-36М2 Воевода, которую разрабатывали в украинском городе Днепр.

30 января Business Insider писал, что проблемы России с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-28 Сармат могут быть связаны с потерей критически важного технологического опыта после начала войны против Украины в 2014 году.

Провальное испытание российской ракеты РС-28 Сармат — что известно

22 сентября 2024 года OSINT-аналитик MeNMyRC сообщил о том, что Россия провела испытания своей межконтинентальной ракеты РС-28 Сармат на полигоне Плесецк, которое закончилось «полным провалом» и опубликовал соответствующие фото.

По словам аналитика, ракета взорвалась в шахте, оставив огромный кратер и разрушив испытательный полигон.

23 сентября Аналитики Института изучения войны (ISW) указала на то, что провал испытаний новейшей российской ракеты Сармат на проблемы, с которыми столкнулись российские разработчики ракет на фоне войны, которую Кремль развязал против Украины.

В тот же день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле не располагают никакой информацией о неудачном испытании ракеты РС-28 Сармат.