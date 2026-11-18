«Это опасно и для Украины». Эдвин Бендик — о желании поляков выйти из ЕС, антинемецких настроениях и противостоянии Навроцкого с Туском
День независимости Польши в Варшаве, 11 ноября (Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Глава Фонда имени Стефана Батория, польский журналист и колумнист Эдвин Бендик в интервью Radio NV — о захвате Конституционного трибунала Польши, противостоянии президента Кароля Навроцкого и премьера Дональда Туска, российском влиянии на внутренний конфликт, а также о евроскептицизме и антинемецких настроениях части общества.
Интервью вышло в рамках аналитического проекта Понять Польшу. Это серия программ о польско-украинских отношениях и сотрудничестве, общем прошлом и будущем, актуальных вызовах и конфликтах. Создано Radio NV вместе с Фондом Стефана Батория.
— 30 ноября произошло обострение противостояния по Конституционному трибуналу. Прозвучало даже слово «госпереворот». Были призывы оппозиции к отставке правительства, к отставке Туска. Сам премьер говорил о том, что эта история имеет также российские влияния. Так что давайте разбираться, что произошло вокруг Конституционного трибунала.
— Эта ситуация очень сложная. Это не началось 30-го, а уже в 2015 году, когда Право и Справедливость пришли к власти и пытались захватить Конституционный трибунал.
Это как Конституционный суд Украины. Его главные полномочия — это оценивать законы, принимаемые парламентом, соответствуют ли они Конституции. Это очень важный институт судебной власти.
Была ситуация, что Право и Справедливость смогли захватить этот институт. Он был постоянно под контролем судей, избранных Сеймом еще под контролем Права и Справедливости.