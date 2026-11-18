Глава Фонда имени Стефана Батория, польский журналист и колумнист Эдвин Бендик в интервью Radio NV — о захвате Конституционного трибунала Польши, противостоянии президента Кароля Навроцкого и премьера Дональда Туска, российском влиянии на внутренний конфликт, а также о евроскептицизме и антинемецких настроениях части общества.

Интервью вышло в рамках аналитического проекта Понять Польшу. Это серия программ о польско-украинских отношениях и сотрудничестве, общем прошлом и будущем, актуальных вызовах и конфликтах. Создано Radio NV вместе с Фондом Стефана Батория.

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— 30 ноября произошло обострение противостояния по Конституционному трибуналу. Прозвучало даже слово «госпереворот». Были призывы оппозиции к отставке правительства, к отставке Туска. Сам премьер говорил о том, что эта история имеет также российские влияния. Так что давайте разбираться, что произошло вокруг Конституционного трибунала.

— Эта ситуация очень сложная. Это не началось 30-го, а уже в 2015 году, когда Право и Справедливость пришли к власти и пытались захватить Конституционный трибунал.

Это как Конституционный суд Украины. Его главные полномочия — это оценивать законы, принимаемые парламентом, соответствуют ли они Конституции. Это очень важный институт судебной власти.

Была ситуация, что Право и Справедливость смогли захватить этот институт. Он был постоянно под контролем судей, избранных Сеймом еще под контролем Права и Справедливости.