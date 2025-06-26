Сейм Польши проголосовал за выход из конвенции, которая запрещала использование противопехотных мин

За выход из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов (Фото: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej / Facebook)

Сейм Польши поддержал законопроект о выходе из Оттавской конвенции , которая запрещает использование, изготовление, накопление и передачу противопехотных мин.

Об этом сообщает RMF24.

Перед голосованием вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выход из Оттавской конвенции имеет решающее значение для безопасности в регионе.

«На Польшу не могут быть наложены никакие ограничения, которые мешали бы нам защищать свою родину», — подчеркнул он.

За выход из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против выступили 15, еще трое воздержались.

Оттавская конвенция запрещает использование противопехотных мин как средства вооруженного боя, а также хранение, производство и передачу противопехотных мин. Польша подписала соглашение 4 декабря 1997 года, но ратифицировала его только в 2012 году.

Ранее страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.